Feuerwehr rettet Mann aus qualmendem Haus

+ Zu einer Verpuffung mit Qualmentwicklung kam es gestern an der Mühlenfeldstraße 40. Die Feuerwehr, die mit Drehleiter vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Foto: Butt

Achim – Ein lauter Knall schreckte Anwohner der Mühlenfeldstraße am Freitagabend gegen 18 Uhr auf. Kurz darauf sahen sie eine leichte Verqualmung am Dachstuhl eines Hauses an der Mühlenfeldstraße 40. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr.