Feuerwehr Oyten und Bassen für Einsatz bei Meppener Moorbränden geehrt

Rund 11 000 Einsatzkräfte aus mehr als 200 Organisationen, darunter viele Ehrenamtliche, sprangen im Herbst 2018 in die Bresche, um die wochenlang währenden Moorbrände auf dem Bundeswehrgelände in Meppen zu löschen.

Für ihren Anteil an den Löscharbeiten erhielten Vertreter der Ortsfeuerwehren Oyten und Bassen nun eine besondere Ehrung. In der Gemeinderatssitzung überreichte Bürgermeister Manfred Cordes (SPD) dem Oytener Ortsbrandmeister Jens Rebers (4.v.r.) und dem stellvertretenden Ortsbrandmeister aus Bassen, Holger Mindermann (3.v.r.), Urkunden des Niedersächsischen Ministers für Inneres und Sport, Boris Pistorius. „Wir haben etwas ganz Wertvolles hier in der Gemeinde: Menschen, die sich in ihrer Freizeit für die Gemeinschaft einsetzen“, sagte Cordes.

Während des Meppener Moorbrandes hätten die beiden Ortswehren dafür gesorgt, dass der Brand zwischen zwei Abschnitten nicht aufeinander übergreifen konnte. Danach überreichte Gemeindebrandmeister Thomas Weidenhöfer den anwesenden Feuerwehrleuten noch je eine Münze. Damit will Verteidigungsministerin Ursula van der Leyen den Einsatz der Brandschützer würdigen.

Geehrt wurden: Fabian Bache, Mirko Markwort, Holger Mindermann, Max Barnstedt, Claus Erasmy, Felix Garbade, Meike Haase, Michael Hillfer, Volker Jaentsch, Dennis Johannesmann, Maik Kimmig, Stephan Meiners, Jens Rebers, Marco Rebers, Jörn Rebers, Tobias Schone, Markus Siebels und Philipp Zessin.

ldu