Feuerwehr-Erweiterung in Achim wegen Borgward-Altlasten im Boden vorerst gestoppt

Von: Dennis Bartz

Die schwarze Bodenschicht soll untersucht werden. Bis klar ist, worum es sich handelt, ruhen die Bauarbeiten. © Bartz

Uphusen – Etwa 80 Zentimeter tief hatten sich die stählernen Zinken des Schaufelbaggers in das Erdreich hinter dem Feuerwehrhaus am Arenkamp in Uphusen gegraben – dann stoppte Christopher Huhs, Bauleiter des von der Stadt Achim beauftragten gleichnamigen Bauunternehmens aus Ottersberg, die Arbeiten und informierte die Stadtverwaltung darüber, dass es ein Problem gibt. Denn zum Vorschein kam eine schwarze, ölig aussehende Schicht, die dort eigentlich nicht hingehört. Sie ist ein Beleg der Umweltsünden früherer Zeiten.

Wie berichtet, soll das Feuerwehrhaus bis zum Juli 2024 für etwa 1,8 Millionen Euro erweitert werden. Die Arbeiten waren Ende April gestartet. Geplant ist vor allem der Bau einer 250 Quadratmeter großen Fahrzeughalle, denn das vorhandene Gebäude reicht längst nicht mehr aus.

Zusätzlich entstehen Funktionsräume (Lager, Werkstatt, Umkleiden für die Kinder- und die Jugendfeuerwehr) sowie im Obergeschoss ein Jugendraum. „Die Erweiterung ist erforderlich, um den heutigen sicherheitstechnischen Standard zu erreichen und die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sicherzustellen“, hatte die Stadt kürzlich mitgeteilt und darauf hingewiesen, dass die Verwaltung damit den von der Politik beschlossenen Brandschutzbedarfsplan umsetze. Bis auf Weiteres ruhen die Arbeiten nun aber.

„Wir waren gerade mit den Erdarbeiten für den späteren Pflaster-Oberbau beschäftigt, als wir auf die schwarze Schicht gestoßen sind. Bevor wir weitermachen können, muss abgeklärt werden, ob das Material an dieser Stelle dort verbleiben darf oder entsorgt werden muss. Außerdem muss die Tragfähigkeit geprüft werden“, erläutert Huhs.

Gelassen nahm Steffen Zorn, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung bei der Stadt, die schlechten Neuigkeiten entgegen. Denn dass in dem Areal Altlasten liegen, ist der Verwaltung seit Langem bekannt – nur die exakte Verbreitung nicht.

„Es sind Altlasten aus den 1950er- und 1960er-Jahren, die von dem ehemaligen Automobilhersteller Borgward aus Bremen auf dem Gelände ,beerdigt‘ wurden“, erläutert Zorn, der klar stellt: „Es besteht aber keine Gefahr für die Umwelt oder die Bevölkerung. Der Landkreis lässt zur Kontrolle regelmäßig das Grundwasser untersuchen.“

Die Stadt hatte deshalb in der Planungsphase stichpunktartig Bodenproben genommen. Danach sah es so aus, als könnte der Erweiterungsbau ohne Komplikationen über die Bühne gehen. „Der Sommerdeich dort, der keine Funktion hat, ist beispielsweise absolut sauber“, betont Zorn.

Die Altlasten hatten zuletzt 2013 dazu geführt, dass die Idee, auf dem Areal am Arenkamp einen Neubau der Grundschule zu errichten, verworfen werden musste. Nach der Bodenuntersuchung war klar, dass die kontaminierte Fläche, die seitdem nicht mehr öffentlich genutzt werden darf, nicht ohne erhebliche Zusatzkosten bebaut werden kann. Für mehr als fünf Millionen Euro, so lautete die grobe Schätzung damals, hätte die Fläche zunächst hergerichtet werden müssen.

Auf was genau das Bauunternehmen bei seinen Arbeiten gestoßen ist, soll nun ein Gutachten klären. Dafür wurde für Montag ein Ortstermin angesetzt. Umweltgutachter Dr. Kasimir Pirwitz aus Oyten wird dann Bodenproben entnehmen.

Bis die Ergebnisse vorliegen und danach entschieden wird, wie es weitergeht, könnten zwei bis drei Wochen vergehen, schätzt Zorn: „Aber diese Bauverzögerung müssen wir nun hinnehmen. Aus heutiger Sicht ist es unverständlich, wie damals mit Müll umgegangen wurde. Altlasten wurden einfach in ein Loch geschmissen und verbrannt.“

Zur Sicherheit hat die Stadt die Baustelle inzwischen eingezäunt. „Der Zutritt ist verboten, das werden wir auch überwachen“, stellt Zorn klar.