Festlicher Schlusspunkt fürs Schuljahr

Sommerkonzert erstmals in der Turnhalle

+ © Duncan Der Chor des Gamma unter Leitung von Christian Bernet unterhielt mit Ohrwürmern wie „Wonderwall“ von den Brit-Poppern Oasis oder Revolverhelds „Ich lass für dich das Licht an“. © Duncan

Achim - Star Wars, Fluch der Karibik und „Frühstück bei Tiffany“ – ein Hauch von Hollywood wehte am Montagabend durch die proppenvolle Turnhalle des Gymnasiums am Markt (Gamma). Dort zeigten bei sommerwarmen Temperaturen verschiedene Musik-AGs der Schule, was sie gelernt hatten und setzten damit wieder einmal einen festlichen Schlusspunkt für das Schuljahr. Nun erstmals in neuer Location, denn man nutzte die Bühne, die für die Abiturfeier ohnehin aufgestellt worden war. Mit Tontechnik und fein abgestimmter Lichtshow wirkte das richtig professionell.