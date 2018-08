City Summer Party des Musikkellers Katakomben: Wenig Resonanz

Achim - Schönes Wetter, kühle Getränke, dazu Rockmusik umsonst und draußen – was will man mehr? Das Konzept, das für den Samstag voll aufging (wir berichteten), trug aber offenbar nicht bis in den Sonntagabend.

Diese schmerzliche Bilanz mussten Michaela und Fiete Hermanski vom Musikkeller Katakomben nach Teil zwei der City Summer Party auf dem Alten Markt ziehen. Eröffnet wurde das Spektakel mit einem Frühschoppen und Livemusik von „Steve. K“, der eine Mischung aus Oldies, Rock und Pop spielte.

Anschließend zeigte die Karateschule Kumadera anhand der Geschichte von Timo, der in der Schule gemobbt wird, die verschiedenen Ausbildungsstufen für Kinder und Jugendliche in diesem Kampfsport. Die Karateka präsentierten sich in einer flotten, von Dennis Dannecker moderierten Show. „Mit der Kenntnis dieser Verteidigungstechniken bekommen die Kinder Selbstvertrauen und Sicherheit, aber lernen auch Geduld und Ausdauer“, erklärte Karatelehrer Dennis Albrecht und fügte hinzu: „Selbstverteidigung erlernt man nicht über Nacht.“ Timo (9) und Lilly (11), beide seit mehr als fünf Jahren in der Karateschule Kumadera, betreiben ihr Hobby in erster Linie, um Selbstverteidigung zu lernen, aber auch, weil es Spaß macht und die Gemeinschaft fördert.

Im Anschluss kamen Marno Howald und Freunde (Howald und Thölen) auf die Bühne. Die deutschen Liedermacher reflektieren in ihren Texten mit einem scharfen Blick und äußerst spitzer Zunge Gesellschaftsphänomene, verpackt in gefällige Melodien. Mit guten Ratschläge für Singles und das Erwachsenwerden – alles mit einem Schuss Humor – beendeten sie das Programm.

Die Bremer Rocker von „Cato“, Patrick Weigler, Gesang, Harry Meinken, Gitarre, Patrick Wilhelm Santos, Bass und Manuel Winter, Drums, haben sich „Unexpected Rock“ auf die Fahnen geschrieben. „Aufgrund der fetten Grooves werden die Gäste ohne Rücksicht auf Verluste in einen Zustand von absoluter Glückseligkeit versetzt“, behaupten die Bremer von sich selbst. Gleich zu Beginn ist klar, dass das Unerwartete hier Programm ist. Bekannte Elemente der Rock- und Popszene, die das Quartett mit Eigenkompositionen vermischt haben, sorgten für immer wieder neue, aber angenehme Überraschungen.

Mit leichter, dem aufwendigen Aufbau geschuldeter Verspätung kam die Band „Caldera“ aus Stuhr auf die Bühne, um die City Summer Party klangvoll zu beenden. Das hatten sich Gitarrist Karsten Schierenbeck, Sängerin Stephanie Schierenbeck, Schlagzeuger Manu Fürst, Bassist Amir Mehmedovic und Keyboarder Olli Toth jedenfalls fest vorgenommen. Mit einem nicht weniger rockigen Sound als ihre Vorgänger und mit mehr als zehn Jahren Erfahrung lieferten sie eingängige Melodien und beachtenswerte Arrangements. Geprägt vom Keyboardsound und einem interessanten Gitarrenspiel lieferten Caldera soliden Rock mit tragisch-mystischen Elementen.

Bedauerlicherweise spielten die Musiker vor einer fast leeren Kulisse. War es im vergangenen Jahr noch der heftige Regen, der die Besucher ausbleiben ließ, so könnte man nun als Grund für die geringe Resonanz bei schönstem Wetter nur das berühmte „Zuviel des Guten“ annehmen. Veranstalter Fiete und Manuela Hermanski fanden: „Wir sind nicht unzufrieden, aber auch zu der Erkenntnis gekommen, dass die City Summer Party künftig wohl nur am Samstag stattfinden wird.“

Eine berührende Szene war am Sonntagnachmittag ebenfalls zu beobachten: Achims letzter Schuster, Hans-Hinrich Bode, hatte sich gewünscht auf der City Summer Party dabei sein zu können. Für ihn völlig überraschend hatte der Ambulance Service Nord (ASN) diesen Wunsch mit einer Sternenfahrt ermöglicht. So konnte Bode die Party in Begleitung seiner ehrenamtlichen Betreuer Melanie Meyer und Marco Seidler in vollen Zügen genießen.

