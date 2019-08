Festakt mit Reden und Musik

Dorfgemeinschaft Badenermoor feiert 10-jähriges Bestehen

+ Der Seemanns-Chor Vegesack verbreitet beim Frühschoppen Heiterkeit und Schunkelstimmung auf den Bänken, zeichnet aber auch für sentimentale Momente verantwortlich. Foto: Schmidt

Achim – Der Wunsch nach gutem Wetter erfüllte sich leider nicht zum Jubiläumsfest des Vereins Dorfgemeinschaft Badenermoor. Während der zweitägigen Feier am Wochenende wurden die Angebote und Aktivitäten auf der Dorfgemeinschaftsanlage am Sportplatz mehrfach durch Regenschauer und sogar Dauerberieselung unterbrochen. „Das Wetter hat leider nicht mitgespielt“, resümiert Vorsitzende Gerlinde Elmers, „aber wir machen das Beste daraus“. Angebote wir Trecker-Rundfahrten, Ponyreiten, Spielstationen und Kinderschminken konnten nur eingeschränkt genutzt werden, aber am Nachmittag hätten durchaus einige Familien den Weg zum Dorfplatz gefunden.