Fernseher läuft, aber der Ton bleibt aus

Von: Michael Mix

Das Interesse an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist überschaubar. Selbst das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Japan sahen sich in „Abo´s Bistro“ im Hallenbad neben dem Wirt nur diese beiden Schüler an. © Mix

Achim – Gucken oder boykottieren? Die Meinungen zur Fußball-WM in Katar sind auch in Achim geteilt. Sogar zwei Wirte, die gemeinsam ein Lokal betreiben, sind bei dieser Frage unterschiedlicher Meinung, was sich auf die Art der Übertragung der Spiele im „Atrium“ auswirkt.

„Ich bin dagegen, dass diese WM bei uns gezeigt wird“, sagt Frank Adler. Sein Geschäftspartner Michael Richter vertrete jedoch einen anderen Standpunkt. „Deshalb haben wir uns auf eine Kompromisslösung geeinigt: Die Spiele sind zu sehen, aber ohne Ton“, erzählt Adler, während die Partie Deutschland gegen Japan stumm über die Bildschirme flimmert.

Das Publikum in dem Gasthaus mitten in der Fußgängerzone ist am frühen Mittwochnachmittag sehr überschaubar. Kaum eine Handvoll Leute verfolgt im „Atrium“ den ersten Auftritt der deutschen Mannschaft bei dem umstrittenen Turnier auf der arabischen Halbinsel.

Eine vierköpfige Männergruppe geht kurz vor dem Anpfiff. „Wir gucken das Spiel gleich zu Hause. Hätten wir vorher gewusst, dass es hier gezeigt wird, wären wir wohl geblieben“, heißt es aus der Runde. „Aber jetzt ist zu Hause schon alles vorbereitet.“

Bevor die Männer aufbrechen, bleibt allerdings noch Zeit für ein kurzes Gespräch mit den kritischen Fußballfans. Dabei offenbaren sie zum Teil unterschiedliche Haltungen zur Weltmeisterschaft im Wüstenstaat.

„Man guckt, hat dabei aber ein ganz schlechtes Gefühl“, äußert Rolf Kornau. Der ihm am Tisch gegenübersitzende Claus Fischer spricht von „gedämpftem Interesse“, schon allein, weil die WM zum ersten Mal im Winter stattfindet. „Sonst haben wir uns immer die Spiele beim Grillen im Freundeskreis angeschaut.“

Natürlich seien die Vergabe der WM durch die Fifa an das undemokratische Emirat, die Ausbeutung von Arbeitern, die Missachtung von Menschenrechten und die fehlende Fußballtradition dort beklagenswert, schaltet sich Eckhard Dahlke ein. „Aber das kommt nun alles zu spät.“ Er finde es „ein bisschen schwierig, jetzt vier Wochen lang politische Diskussionen zu führen“.

Erhard Dunker hält es indes für „traurig, dass der DFB beim Streit um die Armbinde eingeknickt ist“. Der Deutsche Fußball-Bund hätte ruhig die vom Weltfußball-Verband angedrohte gelbe Karte für das Tragen des Zeichens für Toleranz und Vielfalt für Mannschaftskapitän Manuel Neuer riskieren sollen, meint er. Und erntet Protest aus der Runde. „Das sollte nicht auf dem Rücken der Spieler ausgetragen werden.“

Und sportlich, wie wird es da für die Truppe von Neuer bis Füllkrug laufen? Dunker, der sich im Gegensatz zu den anderen Männern am Tisch nur die Spiele der deutschen Fußballer bei der WM angucken will, hatte für den Auftakt das richtige Näschen. „Ich tippe 2:1 für Japan“, sagt er im Rausgehen. Zwei hatten einen Sieg der Flick-Elf vorhergesagt und der Vierte im Bunde ein Unentschieden.

Vor Beginn des am Ende vergeigten Spiels waren sich alle einig gewesen: „Die Vorrunde wird die Mannschaft schaffen, im Achtelfinale ist dann aber Schluss.“

Karsten Burock zählt zu den ganz wenigen, die im „Atrium“ mit Musiala und Co. mitfiebern. „Eine Fußball-WM ist immer was Tolles“, sagt der 57-jährige Achimer. Er wolle auch diesmal „möglichst viele Spiele gucken“. Klar seien „die Scheichs“ kein idealer Gastgeber für das Turnier, räumt Burock auf Nachfrage ein. „Aber jetzt, mehr als zehn Jahre nach dem Zuschlag für Katar, über Missstände dort zu sprechen, macht keinen Sinn.“

Karsten Burock verfolgte die Partie im „Atrium“, wo die Fernsehübertragung ohne Ton lief. Die Lust auf die WM will er sich nicht von kritischen Diskussionen verleiden lassen. © -

Joana Diekmann, die ein paar Tische weiter gemeinsam mit ihrem Freund Christian Stegmann beim späten Mittagessen immer wieder zum Bildschirm blickt, sieht das kritischer. „Man hätte bei der WM-Vergabe schon mehr machen müssen.“ Aber auch jetzt hoffe sie auf einen Denkzettel für die Veranstalter. „Sie sollen anhand der Einschaltquoten merken, dass vielen die Begleitumstände dieser WM nicht gefallen.“

Außerdem sei diese alles andere als nachhaltig, wirft Stegmann ein. „Ein Großteil der Stadien wird doch nach der WM leer stehen.“

Weitgehend verwaist präsentiert sich während des Deutschland-Spiels auch „Abo‘s Bistro“ im Hallenbad. Lediglich zwei Schüler leisten dem Fußball-Fan hinter der Theke Gesellschaft. Wirt Abo Tuncel hatte deshalb nur den kleinen Fernseher eingeschaltet, mit Ton, die große Leinwand blieb dunkel.

Die kritischen Debatten kämen für seinen Geschmack zu spät, sagt der Betreiber des Lokals. „Das ist scheinheilig.“ Bei der Auseinandersetzung um die spezielle Kapitänsbinde hätte er sich von der deutschen Seite allerdings „mehr Courage gewünscht“.

Dass es auch anders geht, habe das iranische Team mit seiner Reaktion auf das Repressionsregime in der Heimat bewiesen. „Es hat Haltung gezeigt, indem es die Hymne nicht mitsang.“

Tuncel hofft darauf, dass sich während der WM noch Stimmung in der „Bude“ einstellt. „Wenn die Deutschen das Achtelfinale erreichen, kommt auch das Wir-Gefühl auf.“ Was nach der Pleite gegen Japan aber noch fraglicher ist als es vorher schon war.