149 Gründe gegen Langeweile: Ferienspaß-Team stellt Programm für die Sommerferien vor

Von: Dennis Bartz

149 Gründe gegen Langeweile hat das Ferienspaß-Team der Stadt Achim mit einem Programm für die Erst- bis Sechtsklässler erarbeitet.

Achim – Die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen fiebern dem 5. Juli entgegen – denn das ist der letzte Schultag vor den Sommerferien. Auch in Achim ist die Vorfreude groß. Sorgen darum, dass in den sechs Wochen Langeweile aufkommt, müssen sich die Jungen und Mädchen nicht machen. „Dieser Sommer wird Ferienspaß-technisch wieder sehr bunt und erlebnisreich“, verspricht Gesa Kaemena vom Ferienspaß-Team der Stadt Achim. Das hat sich wieder ins Zeug gelegt, um allen Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges Programm zu bieten.

Zahlreiche Ehrenamtliche aus Vereinen und Einrichtungen in Achim sowie Unternehmen und Organisationen sind wie im vergangenen Jahr dabei und haben ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. Die Auswahlrunde ist gestartet: Bis zum 16. Juni haben Kinder und Jugendliche nun die Möglichkeit, aus den Angeboten zu wählen, dann werden die Wunschlisten geschlossen. Es gibt insgesamt 149 Angebote in den Ferien, wobei 35 vom städtischen Ferienspaßteam direkt organisiert werden.

Der Sommer-Ferienspaß startet am Mittwoch, 5. Juli, mit der DLRG-Badeparty im Freibad und endet am 16. August mit den Angeboten Klöppeln und Voltigieren. Angebote gibt es speziell für Grundschulkinder und ältere. Die jeweils passenden Flyer wurden bereits in den Grundschulen und in den 5. und 6. Klassen der weiterführenden Schulen verteilt.

Alle Veranstaltungen für die Älteren sind im Titel auch so benannt und gekennzeichnet – je nach Angebot ab zehn, elf oder zwölf Jahren. Die Gesamtübersicht gibt es online unter der Adresse www.ferienspass-achim.de. Dort ist auch zu sehen, ob Veranstaltungen aus mehreren Teilen bestehen und wie viel die Teilnahme unter Umständen kostet. Laut Gesa Kaemena haben die Verantwortlichen wieder musikalische, kreative, knifflige, spielerische, sportliche und filmische Aktivitäten zusammengestellt. „So können die Kinder und Jugendlichen wieder ein abwechslungsreiches Ferienspaßprogramm erleben.“

Neu für die Älteren sind Angebote wie Akrobatik, Fit4Drums, Karate ab zwölf Jahren, die Quiz Night ab elf Jahren und diverse Kletteraktionen. Für die Jüngeren sind „alte Spielereien“, ein Sommerfest im Botegunhof, die Planung einer Schnitzeljagd im Stadtwald sowie Mini-Volleyball für Mädchen und „Trolle im Rathauspark“ hinzugekommen. Im Rahmen der Kunstausstellung „KUNST im RAUM“, die von Kindern und Jugendlichen vorbereitet wird, gibt es ebenfalls diverse Workshops und Aktionen. Einige Veranstaltungen werden wieder in Kooperation mit dem Julius-Club angeboten.

Nachdem die Kinder und Jugendlichen bis zum Stichttag am 16. Juni ihre favorisierten Veranstaltungen gewählt haben, erfolgt eine Auswertung der Wünsche. „So ist gewährleistet, dass alle Interessierten dieselbe Chance haben, an den Veranstaltungen teilzunehmen“, erklärt Gesa Kaemena. Das Ferienspaß-Team informiert alle Kinder und Jugendlichen per E-Mail, welche Veranstaltungen ihnen zugelost worden sind. Wichtig ist auch das weitere Prozedere: Denn erst wenn die Veranstaltungen an den Zahltagen im Rathaus bestätigt und bezahlt worden sind, sind diese fest gebucht. Darauf weist das Ferienspaß-Team hin.

Auch in diesem Jahr können alle Kinder, die eine Bildungskarte haben, ihre Veranstaltungen auch mit dem Freizeit-Guthaben bezahlen. Die Zahltage im Rathausfoyer finden am 20. Juni, 14 bis 18 Uhr, am 21. Juni von 10 bis 13.30 Uhr und am 22. Juni von 14 bis 18 Uhr statt. Interessierte Kinder und Jugendliche, die noch kein Ferienspaßkonto haben, können dies ab sofort online unter www.ferienspass-achim.de eröffnen. Die Konten bleiben so lange bestehen, bis die Kinder beziehungsweise Jugendlichen aus dem Ferienspaßalter heraus sind oder bis der Wunsch geäußert wird, das Konto zu löschen. Fragen beantwortet das Ferienspaß-Team unter der Telefonnummer 04202 / 9529-547. db