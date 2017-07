Millionen- und Mini-Projekte laufen an Schulen, Kitas und Hallen

Ferienarbeit für die Stadt

+ Der Erweiterungsbau der Uphuser Grundschule steht und muss nun innen eingerichtet werden. Die Straße An der Schule wird bereits erneuert. - Fotos: Brodt

Achim - Selten wird in und an Schulen sowie Kindergärten so viel gearbeitet wie in den Ferien, natürlich nur baulich und handwerklich. Auch jetzt werden unter der Regie des städtischen Fachbereichsleiters Steffen Zorn wieder viele wichtige Projekte verwirklicht, von der Grundschulerweiterung in Uphusen bis zum neuen Kindergarten in Baden.