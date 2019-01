FDP: Statt zarter Pflänzchen ein Scherbenhaufen

Fraktion beklagt „Tricksereien “ und „verheerende Bilanz“ des Bürgermeisters Ditzfeld

Achim – Mit der Behauptung, es würden die „zarten Pflänzchen“ in der Achimer Fußgängerzone gefährdet, habe Bürgermeister Ditzfeld ein großes Einkaufszentrum auf dem Liekengelände verhindert. Tatsächlich sei jetzt im Jahr nach dieser Fehlentscheidung in der Fußgängerzone nur ein Scherbenhaufen festzustellen. Das konstatiert die Achimer FDP-Fraktion in einer schonungslosen Jahresbilanz zur Stadtentwicklung.