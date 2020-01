Faszination Brettspiele

Achim – Alexander Jung und Sonja Nücken strahlten am Samstagnachmittag im Laurentius-Haus um die Wette. Der erste Vorsitzende des Achimer Brettspiele-Clubs und seine Stellvertreterin freuten sich über 32 Gäste, die schon kurz nach der Eröffnung des ersten Spieletages im neuen Jahr an den Tischen saßen und nach Herzenslust Brettspiele ausprobierten.

Der Verein besteht seit 2013 und erfreut sich seitdem steigender Beliebtheit. Von Anfang an im evangelischen Gemeindehaus beheimatet, verfügt der Verein spätestens seit dessen Sanierung und Erweiterung 2017 / 2018 über perfekte Räume zur Ausübung seiner Spielepassion. Mittlerweile zählt der Club rund 50 Mitglieder aus Achim und umzu, wobei sogar Leute aus Lilienthal und Harpstedt mitmischen. „Vom Unternehmer bis zum Transferleistungsbezieher haben wir alle mit dabei“, sagt Jung. „Die Freude am Brettspiel macht nicht vor sozialen Schichten oder Schranken halt.“

Das Angebot des Clubs kann sich sehen lassen: Mehr als 200 Spiele wie beispielsweise das Spiel des Jahres 2019, „Just One“, befinden sich im Besitz des Vereins und gehen quer durch alle Kategorien. Ob Denk-, Rätsel-, Adventure- oder Strategiespiele – vieles ist vorhanden und hat immer eines gemeinsam: es sind keine PC-, Playstation- oder sonstige Konsolenspiele, sondern sie werden in der Regel wie eh und je auf dem Tisch mit mehreren Spielern gespielt, die miteinander sprechen und denken. Oftmals bringen die Vereinsmitglieder auch ihre eigenen Spiele mit, die sie mit ihren Mitstreitern testen und die der Verein bei Gefallen auch in sein Angebot aufnimmt. Neben den beiden großen Spieletagen bietet der Club für Mitglieder, aber auch für Interessierte zum Reinschnuppern alle 14 Tage in den geraden Kalenderwochen immer am Freitag ab 19.30 Uhr seine Spieletreffs im Laurentius-Haus an.

Für den großen Spieletag am Samstag hatte das Orgateam um Ina Lindau, Carsten Geils, Kai Henke und Stefan Krüger einiges auf die Beine gestellt: Neben den Spielen lud eine kleine Cafeteria mit Kuchen und heißen Getränken zum längeren Verweilen ein. Zusätzlich war ein kleiner Spieleflohmarkt eingerichtet, wo sich die Besucher mit Spielen und Zubehör eindecken konnten. kno

Weitere Informationen unter

www.achimer-bc.de