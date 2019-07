Faszination Bienenzucht

Achimer Imker plaudern aus dem Bienenkästchen

+ Der Vereinsvorsitzende Eckhard Jäger öffnet einen Bienenkasten und erklärt den interessierten Besuchern Aufbau und Struktur einer Bienenwohnstatt. Fotos: Schmidt

Jährlich wiederkehrend, jeweils am ersten Wochenende im Juli, begeht der Deutsche Imkerbund den „Tag der Imkerei“ im gesamten Bundesgebiet. Die darin organisierten Hobby-, Nebenerwerbs- und Berufsimker nutzen diesen Tag, um für ihre Leidenschaft zu werben und auf die besonderen Belange ihrer fleißigen Schützlinge aufmerksam zu machen. Auch der Achimer Imkerverein hatte am Samstag zu einem Schautag eingeladen. Gäste hatten die Gelegenheit, einen Blick in den Bienenkorb zu werfen und sich rund um das Thema Imkerei zu informieren. Zur anschaulichen Präsentation hatten die aktiven Vereinsmitglieder auf einer Obstwiese am Ende des Kaninchenberges einen Schulungsbienenstand aufgebaut und im Schutze eines Pavillonzeltes zu Bratwurst und Getränken eingeladen.