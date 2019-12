Fast 40 Jahre im sozialen Brennpunkt

Achim - Von Michael Mix. „Ich habe im Rathaus den Schlüssel gekriegt mit dem Auftrag: Mach da mal was!“ So begann Anfang April 1981 der erste Arbeitstag von Dirk Ysker, den die Stadt als Sozialarbeiter für das neu geschaffene „Kommunikationszentrum“ an der Magdeburger Straße eingestellt hatte. Das Flachdachgebäude stand leer, nachdem eine Selbstverwaltung durch einen Bürgerrat gescheitert war. Heute steckt das Bürgerzentrum (Büz), wie es längst heißt, mit seinen Beratungsangeboten und als Treffpunkt verschiedener Gruppen im Multi-Kulti-Viertel voller Leben, und Ysker geht nach nahezu 39 Berufsjahren im sozialen Brennpunkt in den Ruhestand. Im Gespräch mit dem Achimer Kreisblatt blickt der langjährige Büz-Leiter auf eine „bewegende Zeit“ und gleichsam auf ein Stück Achimer Geschichte zurück.

In den 70er-Jahren schuf die Nordwestdeutsche Siedlungsgesellschaft auf Betreiben der Stadt nicht nur vielfach benötigten Wohnraum in Achim-Nord, sondern mit Abenteuerspielplatz, Kindergarten, Schule und Stadtteilzentrum „auch nötige Infrastruktur. Das war damals ein beliebtes Wohngebiet“, erinnert sich Ysker, der sich im Frühjahr 1981 sogleich daran machte, viele Bewohner des Viertels zwischen Auto- und Eisenbahn, Borsteler Landstraße und Hassel-Ost kennenzulernen. „In den ersten Wochen bin ich von Tür zu Tür gegangen.“ Im Zentrum selbst brachte er ein Seniorencafé und Kinderspielgruppen zum Laufen.

Als Ysker nach wenigen Monaten als Einzelkämpfer mit der Sozialarbeiterin Silke Thomas personelle Verstärkung bekam, reagierte das Duo auf neue Bedarfe. Es initiierte zum Beispiel einen deutsch-türkischen Frauentreff und bot dem deutsch-jugoslawischen Kulturverein Jedinstvo Raum.

„In das Viertel zogen immer mehr türkische Familien, die schlecht integriert waren, weil sie davon ausgingen, bald wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Deshalb tat sich auch der Nachwuchs mit der deutschen Sprache schwer, hatte Probleme in der Schule und geriet mit deutschen Kindern aneinander.“ Die Konflikte steigerten sich noch, als Kurden und weitere fremde Volksgruppen dazu kamen. Sein Kollege Mehmet Ates, der seit Mitte der 80er-Jahre mit ihm zusammen Sozialarbeit im Magdeburger Viertel leistet, Deutsch, Türkisch und Kurdisch spricht, habe „Schlimmeres verhindert“.

Gleichwohl hat Dirk Ysker diese Zeit in guter Erinnerung. „Die ersten Jahre waren für mich die spannendsten. Ich hatte viel Freiraum, konnte viel ausprobieren.“

Spätestens da lag er mit seiner korrigierten Berufswahl richtig. Ysker, der in Bremen-Nord aufwuchs, beendete nach der Schulzeit eine Ausbildung in der Justizverwaltung und gab dann rasch eine „sichere Beamtenstelle“ auf. „Ich konnte mir nicht vorstellen, das ein Leben lang zu machen.“ Zusammen mit seiner damaligen Freundin und heutigen Frau Wiltrud Ysker studierte der junge Mann in Braunschweig Sozialarbeit.

Und die war in Achim-Nord sehr vonnöten. In den 90er- Jahren wuchsen rund um die Magdeburger Straße die Spannungen zwischen den ethnischen Gruppen, riesige Wohnblöcke wie das sanierungsbedürftige „Servicehaus“ und der gleichfalls marode „Schwarze Container“ standen zunehmend leer und verfielen, Vandalismus und Vermüllung hielten Einzug. Das „Magdeburger Viertel“, wie es bald hieß, war in Achim und darüber hinaus als Getto verschrien. Rat und Verwaltung reagierten und brachten die „Soziale Stadterneuerung“ auf den Weg. Mit Hilfe der EU, des Bundes und des Landes flossen im Zeitraum von 2000 bis 2017 weit mehr als zehn Millionen Euro in das Viertel, um dieses auf Vordermann zu bringen. „Das war ein entscheidender Schritt, damit dieser Stadtteil eine Zukunft hat“, sagt Ysker.

Zum Glück hätten die Ratsfraktionen damals alle an einem Strang gezogen, und dass die Stadt im Wesentlichen nur mit einer Immobilieneigentümerin habe verhandeln müssen, sei ebenfalls von Vorteil gewesen. Nach langem Hin und Her machte die Abrissbirne den nicht mehr gefragten Betonklötzen mit zum Teil mehr als 100 Wohnungen, die wie Riegel im Viertel wirkten, den Garaus. „Heute gibt es dort Grünflächen zum Spazierengehen und Sporttreiben sowie einen Spielplatz“, freut sich Ysker beim Blick aus dem Büz, das erweitert und modernisiert wurde, jetzt auch über eine Fahrrad-Selbsthilfe- und Forscherwerkstatt verfügt. Darüber hinaus seien im Umfeld das Awo-Seniorenzentrum deutlich „aufgepeppt“ und neue, selbst „bürgerliche Klientel“ anziehende Wohnhäuser errichtet worden.

Im Zuge der Sozialen Stadterneuerung wurden allerdings weit mehr als nur Steine bewegt. „Dazu gehörten auch 60 Projekte für Integration, Bildung, Persönlichkeitsentwicklung“, informiert Ysker.

Besonders das erste Jahrzehnt dieser Phase hat er in lebhafter Erinnerung behalten. „Das war eine wichtige und tolle Zeit, gemeinsam mit Menschen, die sich für das Viertel engagierten.“

Das Büz ist im Laufe der Jahre immer mehr zur Anlaufstelle geworden, mit einer Vielzahl von Unterstützungsangeboten. Ysker listet auf: Hausaufgabenhilfe, Beratung bei Alkohol-, Ernährungs- und Eheproblemen sowie bei Gewalt in der Familie, gegebenenfalls mit Weiterleitung zu Fachstellen, Hilfe beim Umgang mit Behördenformularen, Renten- und Schuldnerberatung, Sprachkurse für Flüchtlinge.

Dazu gab und gibt es Veranstaltungen im Büz. In Stadtteilkonferenzen haben Bürger Gelegenheit, Sorgen und Nöte wie zuletzt das „Rattenproblem“ anzusprechen. Das aus dem Büz, der Astrid-Lindgren-Schule und den beiden Kindertagesstätten „Achimer Schlaumäuse“ und „Himmelsstürmer“ bestehende Familienzentrum stellt Stadtteilfrühstücke auf die Beine.

„Aber das alles wäre ohne die Kolleginnen und Kollegen nicht gegangen“, weiß der scheidende Büz-Leiter. Neben Ates stand ihm zuletzt Marianne Staudacher zur Seite. Und seit Anfang Oktober hat er seinen Nachfolger Eric Stellmacher eingearbeitet. „Aber der bekommt das jetzt schon gut alleine hin.“

Ysker wird heute mit Lob und Dank im Rathaus verabschiedet. Der Sozialarbeiter ist mit der Entwicklung im Stadtteil „im Großen und Ganzen“ zufrieden. Für die Zukunft wünsche er sich aber „noch ein Stück mehr Identifikation der Bewohner mit ihrem Viertel. Es wäre gut, wenn Bürger Angelegenheiten auch mal selbst in die Hand nehmen würden.“

Dirk Ysker wird das Geschehen dort und in der ganzen Stadt auch im Ruhestand weiter verfolgen, denn er bleibt mit seiner Frau, mit der er zusammen einen Sohn hat, in Achim wohnen. Langeweile wird der 64-Jährige kaum haben. Ysker malt und zeichnet gerne, spielt in der Kabarettgruppe „Die Schlitzohren“ Theater, betätigt sich musikalisch-literarisch, unternimmt Radtouren. „Nach einer schöpferischen Pause“, überlegt er, „mache ich vielleicht auch was ehrenamtlich im sozialen Bereich.“