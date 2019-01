Fast ein Heimspiel für den Künstler

Achim - Den Auftakt zur neuen Ausstellungsreihe des Kunstvereins Achim unter dem Jahresthema „Solitäre“ bildet der Künstler Christian Hans Albert Hoosen. „CORYFIN 100 - Bilder für mehr Wohlbefinden“ ist die Werkschau überschrieben, die am Sonntag, 3. Februar, um 11.30 Uhr im Rathaus eröffnet wird.

Für Christian Hoosen ist der Besuch in Achim quasi ein Heimspiel, teilt Heike Schulz vom Kunstverein mit. Viele Jahre lebt und arbeitet er schon in Berlin, aber in Verden wurde er geboren.

Hoosen studierte zunächst Produktdesign an der Wilhelm-Wagenfeld-Schule in Bremen, arbeitete als Schriftsetzer und Grafiker sowie als Creative Director in verschiedenen Unternehmen, wurde Assistent und Meisterschüler von Rolf Greeven in der Fliesenmanufaktur in Loquard und widmet sich schließlich in Berlin ganz seiner künstlerischen Arbeit.

Im Rathaus Achim zeigt Hoosen neue, extra für diese Ausstellung geschaffene Arbeiten, die satirisch und zugespitzt die Einflüsse von Werbung auf den Konsumenten aufs Korn nehmen, speziell der Nahrungsergänzungsmittelindustrie, die bei Einnahme ihrer Produkte mehr Wohlbefinden oder gar Glück verspricht.

Seine Werkserie basiert farblich überwiegend auf RAL 1023, einer Farbe, die auch als Verkehrsgelb bekannt ist. „Meinen Studien zufolge eine Farbe, die die Vitaminproduktion im Körper des Betrachters anregt und so zum ,synthetischen Wohlbefinden‘ führt“, so der Künstler.

Zusätzlich zeigt Hoosen lebensgroße Skulpturen, entstanden aus scheinbar lieblichen Schaufensterpuppen, aus denen er - dem Ausstellungsthema entsprechend - neue Konstrukte erarbeitet hat: gar nicht mehr gefällig, sondern garniert mit Versatzstücken menschlicher Wertvorstellungen, zum Teil in gewollt grotesker Übertreibung.

Christian Hoosen nähere sich völlig unbefangen und abseits ausgetretener Kunstpfade seinem Thema und nehme sich die Freiheit, falsche Verheißungen mit zum Teil ätzender Schärfe anzuprangern, aber fast nie ohne eine gehörige Portion Humor, heißt es in der Pressemitteilung des Kunstvereins weiter.

Auf ein Novum dieser Ausstellung macht Heike Schulz noch aufmerksam: Während die Bilder im Rathaus Achim gezeigt werden, sind die Skulpturen bis zum 21. Februar gegenüber in der Schalterhalle der Kreissparkasse Achim zu sehen, da sie zu fragil sind, um im Foyer des Rathauses zu stehen. Nur am Eröffnungstag können sie dort während der Vernissage bestaunt werden.

Die Ausstellung ist bis zum 27. Februar zu sehen.