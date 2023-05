Fast 300 Stauden und sechs Bäume gepflanzt

Von: Michael Mix

Die Grüngestaltung rund um den Gieschen-Kreisel ist weitgehend fertig, freuen sich Britta Draeger, Ariane Kram und Andreas Ackermann. © Mix

Achim – „Der Herbst hätte zweifellos ein schöneres Bild abgegeben“, weiß Andreas Ackermann, der in Hannover ein Büro für Garten- und Landschaftsarchitektur betreibt. „Dann würden hier die Amberbäume knallrot leuchten“, erklärt seine Mitarbeiterin Ariane Kram. Aber die neue Grüngestaltung der öffentlichen Flächen rund um den Gieschen-Kreisel, mit der die Stadt das Büro im vorigen Sommer beauftragt hatte, ist nun mal, wie geplant, im Frühling vollendet worden, und deshalb gab es dazu am Dienstag vor Ort einen Pressetermin.

Ackermann, Kram und Britta Draeger vom Umweltbereich im Rathaus stellten die einzelnen Maßnahmen für ein verbessertes Stadtklima und den Erhalt der Artenvielfalt vor und erläuterten sie. Rund 150 000 Euro standen dafür aus Mitteln des EU-und Landes-Programms „Perspektive Innenstadt“ zur Verfügung, die Stadt Achim steuerte zehn Prozent der Summe aus eigenen Mitteln bei.

„Wir haben hier 300 Quadratmeter entsiegelt“, informierte Landschaftsarchitekt Ackermann. Fast 300 Stauden und sechs Amberbäume seien rund um den Kreisel angepflanzt worden. Im Herbst kämen noch 1000 Blumenzwiebeln in die Erde, ergänzte Kram. „Dichter-Narzissen, Milchsterne und Zierlauch.“

Der Schotterrasen am Fahrbahnrand wird noch weiter sprießen. © -

Die neu angelegten Beete wurden nach Angaben von Draeger zum Teil mit Natursteinen terrassenförmig eingefasst. Darüber hinaus seien auf dem Stelenplatz „seniorenfreundliche Bänke mit Abstützhilfe zum Aufstehen“ aufgestellt worden. Deshalb habe die Stadt eine dortige Informationstafel und die Fahrradbügel versetzt.

Die ausführende Firma Schumacher und Wellbrock aus Oyten habe am 31. Januar mit den Arbeiten begonnen und diese zwei Monate später beendet. Und legte damit eine Punktlandung hin. Denn Ende März musste das Projekt abgeschlossen sein, so lautete die Vorgabe aus Hannover.

Die Stadt stieß mit dem Vorhaben im nahen Umfeld, beim Namensgeber für den Kreisel, auf offene Ohren. „Auch das Hotel Gieschen hatte ein Interesse daran, eine größere Fläche vor dem Gebäude zu entsiegeln“, berichtete Ackermann. Durch das neugeschaffene Grünbeet werde sich das Areal im Sommer nicht mehr so stark aufheizen, merkte er an.

Unter der Linde ist jetzt Platz für Pflanzen statt für eine Bank. © -

Diesem Zweck dienten unter anderem ebenfalls die am Rand der Fahrbahnen angelegten Schotterrasen, schaltete sich Britta Draeger ein. Dass dort Steine vorherrschten, habe seinen Grund. „Die Seitenflächen entlang des Kreisels müssen befahrbar sein“, erklärte die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung.

Aber was ist der Unterschied zu den privaten Schottergärten, die die Behörde bekanntlich nicht mehr haben will und Eigentümern diesbezüglich Bußgeld angedroht hat? „Dort ist in der Regel wasserundurchlässige Folie drunter“, antwortete Draeger. „Die Flächen am Kreisel sind dagegen voll versickerungsfähig.“

Das Beet vor dem Hotel Gieschen trennt Fuß und Radweg. © -

Auch habe sein Büro einheimische Pflanzen ausgewählt, ergänzte Ackermann. Mauerpfeffer, Margerite und Wiesensalbei, nannte er.

„Wir haben insgesamt auf einen möglichst ganzjährigen Blüheffekt geachtet“, erwähnte der Fachmann einen weiteren Aspekt bei der Aktion. Lavendel, Balkan-Storchschnabel, Präriekerze oder Gräser seien nicht zuletzt „wichtig als Rückzugsort für Insekten“. All das habe „Biotop-Charakter“.

Bei der Auswahl der Pflanzen sei auf eine gewisse Robustheit Wert gelegt worden. Viele wie die in die Kreiselmitte gesetzte Yucca-Palme verkrafteten pralle Sonne, sagte Andreas Ackermann. „Und sie vertragen auch längere Trockenphasen“, fügte Britta Draeger hinzu.