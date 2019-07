Mit den Fantastischen 4 im Strandkorb plaudern

INTERVIEW Zehn Fragen an Stefanie Gerbers vom Verein Sterneneltern

+ Stefanie Gebers

Achim – In unseren Serie Sommerinterview lassen wir Achimer zu Wort kommen. Den Auftakt macht Stefanie Gebers, Vorsitzende des Vereins Sterneneltern. Die gelernte Bürokauffrau ist verheiratet und lebt mit iher Familie in Baden. Die 35-Jährige hat nach eigenen Angaben eine „siebenjährige Tochter an der Hand und einen fünfjährigen Sohn im Herzen“. Die Fragen stellte Sandra Bischoff.