„Familienoberhaupt“ wirbt um Nachwuchs

Achim - Von Michael Mix. Bereits als Schüler an der Oberschule in Bremen-Osterholz besuchte Martin Puls Versammlungen der Jungen Union. „Die waren dort sehr aktiv“, erinnert er sich. Bei einem der Treffen lernte er Jürgen Striedieck kennen, der heute, Jahrzehnte später, sein Stellvertreter im Parteivorstand ist. In der Zeit dazwischen, in der sie sich aus den Augen verloren hatten, baute sich Puls eine berufliche Existenz in Achim auf, während das politische Engagement ruhte. Doch im November hat der 49-Jährige den Vorsitz bei der Achimer CDU übernommen.

Der Weg in dieses Amt war für Martin Puls keineswegs vorgezeichnet. Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter wuchs er nach eigener Aussage „in bescheidenen Verhältnissen“ auf. Abitur machte er trotzdem. Danach schlug der junge Mann eine Offizierslaufbahn ein und wollte ein Studium beginnen. Was zu Hause auf keinen fruchtbaren Boden fiel. „Wir waren knapp bei Kasse“, erklärt Puls. Dennoch studierte er an der Bundeswehr-Hochschule in Hamburg Pädagogik. 2002 wechselte er jedoch in die Versicherungsbranche. „Der Inhaber der Achimer Agentur eines Unternehmens, bei dem ich versichert war, wollte in den Ruhestand gehen und fragte mich, ob ich das Geschäft übernehmen möchte“, erzählt Puls. Da auch seine damalige Freundin in Oyten wohnte, passte das für ihn. Puls betreibt seitdem ein Büro an der Verdener Straße in Baden, inzwischen allerdings für einen anderen großen Versicherungskonzern.

Persönliche Begegnungen spielen im Leben oft eine entscheidende Rolle – in der einen wie in der anderen Richtung. Puls suchte bereits 2003 den Kontakt zur CDU Achim. „Aber da traf ich auf jemanden, der hatte kein Feuer.“

2017 trat er dann in die Partei ein. „Rüdiger Dürr, der damalige Vorsitzende, nahm mich kurz darauf an die Hand, zeigte mir, was die CDU Achim ausmacht.“ Und was ist das? „Nahezu familiäres Beisammensein“, nennt der Single, der in seiner Freizeit in der Ü40 der JSG Achim-Uesen kickt und als Schiedsrichter Fußballspiele auf Kreisebene pfeift, ein Beispiel. „Oder auch die offene Meinungs- und Diskussionskultur.“

Im April vorigen Jahres gab Dürr den Führungposten auf. Die Christdemokraten wählten Julius Heine zu seinem Nachfolger. Doch bereits wenige Monate später schmiss der 22-Jährige hin. „Er hatte die Belastung durch die Parteiarbeit neben seinem Studium und Job unterschätzt, das wurde ihm schnell zuviel“, erläutert Puls, der im Spätherbst auf einer außerordentlichen Versammlung zum neuen Chef des gut 100 Mitglieder starken CDU-Stadtverbands gewählt wurde. Striedieck ist sein Vize.

„Meine Aufgabe sehe ich im Wesentlichen darin, dass sich die Mitglieder wohl fühlen. Und Außenstehende, die sich für Politik interessieren, sich vorstellen können, in der Partei vor Ort mitzuarbeiten“, beschreibt der neue Vorsitzende seinen Ansatz.

Mit dem Format „CDU hört zu“, das von Baden bis Uphusen Station mache, versuche der Stadtverband, insbesondere auch jüngere Leute anzusprechen. Aber das sei schwierig, weil sich diese Altersgruppe lieber zeitweise in Bewegungen wie Fridays for Future engagiere.

Umwelt- und Klimaschutz ist auch in den Augen von Puls wichtig. „Achim sollte beim Aufbau der Wasserstofftechnologie und Elektromobilität in der Region Bremen mitwirken“, sagt der Fahrer eines E-Autos. „Zunächst müssen wir mehr Ladesäulen schaffen.“ Aber die Stadt sollte seiner Meinung nach auch rasch ihre öffentlichen Gebäude energetisch sanieren.

Zur Verkehrsentlastung für Achim schlägt Puls vor, eine Trasse von Riede / Weyhe über die Weser bei Bollen zur A 1 zu schlagen. Klar, das würde sehr teuer werden und auch Natur zerstören, räumt er ein. „Ein zusätzlicher Bahn-Haltepunkt im Bereich Uphusen / Bierden wäre vielleicht auch nicht verkehrt“, überlegt der CDU-Chef.

Eine aktuelle „Baustelle“ stellt für ihn erst recht nach dem Rückzugsgefecht der Kreissparkasse die Innenstadt dar. „Es kann nicht sein, dass die prominente Fläche am Kreisel bis Ende 2023 Brache ist.“ Um mehr Besucher und Kunden anzulocken, schwebt Martin Puls vor, die Fußgängerzone zumindest ein Stück weit in eine Einbahnstraße umzuwandeln.