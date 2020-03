Fahrt des Kunstvereins zeigt Architektur-Interessierten klassische Moderne in Weimar und Dessau

Das Bauhaus, 1919 von Walter Gropius als Kunstschule in Weimar gegründet, wirkt bis heute. Eine Reise des Kunstvereins Achim vermittelte Mitgliedern und weiteren Interessierten einen nachhaltigen Eindruck von der innovativen Kraft dieser einflussreichsten Bildungsstätte im Bereich der Architektur, der Kunst und des Designs im 20. Jahrhundert. Die 41 Fahrtteilnehmer besichtigten das Neue Museum und das Bauhaus-Museum in Weimar sowie die Meisterhäuser und das Bauhaus in Dessau (Foto), wohin die Kunst und Handwerk vereinende progressive Schule 1925 nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Thüringen umzog. Die Kunstorte zeugen vom Schaffen der Künstler und Architekten: Unter der Regie von Gropius entstanden lichtdurchflutete Gebäude, funktionale Möbel und gediegene Gegenstände, die weltweit als Avantgarde der Klassischen Moderne gelten. Darüber hinaus lernten die Gäste bei einer Stadtführung Weimar mit seinen klassizistischen Bauten rund um die Geistesgrößen Goethe und Schiller kennen. Im Theater im Gewölbe begeisterte das Stück „Lotte in Weimar“. mm / Foto: privat