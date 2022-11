„Fahrradzone nördlich der City schaffen“

Von: Michael Mix

An Aufstellern bewerten Interessierte im Ratssaal verschiedene Mobilitätsaspekte. © Mix

Achim – Bürgerinnen und Bürger meckern oft über vermeintliche und tatsächliche Missstände in Achim, werfen der Verwaltung und den ehrenamtlichen Ratsmitgliedern gerne mal „Versagen“ oder Versäumnisse vor. Doch beim Beteiligungstermin zum „Mobilitätskonzept für die Innenstadt“ ließ sich kaum jemand blicken. Gerade mal fünf Bürger und eine Bürgerin fanden am Freitagnachmittag den Weg in den Ratssaal.

Stefan Schuster, Leiter des Verkehrs- und Straßenmanagements bei der Stadt, und seine Kollegin Stefanie Schleef begrüßten also eine sehr überschaubare Menge zu der Veranstaltung. Mit im Saal waren noch drei Kräfte vom Kasseler Verkehrsplanungsbüro LK Argus, das von der Stadt mit der Entwicklung des Mobilitätskonzepts beauftragt wurde. Geschäftsführer Michael Volpert und die Mitarbeiter Moritz Gottschling und Felix Weskamm konnten sich mithin sehr persönlich um die gute Handvoll Interessierter kümmern.

Aber wozu diente das Ganze überhaupt? „Ein wesentliches Ziel ist, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu erhöhen“, erklärte Projektleiter Gottschling. Was durch ein Bündel an Maßnahmen erreicht werden könne. So gelte es, den Autoverkehr im Innenstadtbereich zu verringern. „Dafür muss aber die Erreichbarkeit der City auf anderen Wegen besser werden.“ Um nachhaltige Mobilität zu fördern, schlug der Planer vor, die Zufahrten zur Innenstadt vor allem für Radfahrer zu verbessern.

„Bürgermeinungen sollen in das Konzept einfließen, das dann gemeinsam mit Politik und Verwaltung erstellt wird“, sagte Moritz Gottschling. Die Präsentation sei für März vorgesehen. Aber bereits Anfang Dezember wolle LK Argus dem Planungsausschuss des Stadtrats eine Analyse über „Stärken, Schwächen, Chancen“ in Sachen Innenstadt-Mobilität vorlegen.

Die Meinung der Besucher im Saal war schon am Freitag gefragt. An drei „Thementischen“ und Aufstellern konnten sie verschiedene Aspekte im Hinblick auf die Innenstadt und die Mobilität mit der Vergabe von Punkten auf Feldern von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“ bewerten.

Der Baumplatz sollte wieder ein echter Baumplatz werden und nicht länger als Parkplatz dienen, fordert ein Bürger. © -

Das öffentliche Nahverkehrsangebot und auch die Möglichkeiten für Carsharing wurden als stark verbesserungsbedürftig eingestuft. Die Situation für Radfahrer bewertete das halbe Dutzend Bürger dagegen als recht gut. Und der Autoverkehr laufe in der Stadt weitgehend störungsfrei, dafür sollte „eher wenig getan werden“, hielten die Anwesenden fest.

Für Ruben Schiller wäre es zielführend, motorisierte Mobilität einzuschränken und alternative, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu stärken. Sein „Hauptanliegen“ sei, die Georg-, Asmus- und Achimer Brückenstraße sowie die Verlängerung Am Marktplatz zu einer „Fahrradzone“ zu machen. „Auch um die Innenstadt besser mit dem geplanten Radschnellweg zu verknüpfen“, erläutert der 34-Jährige auf Nachfrage. Anlieger sollten dort auch weiterhin ihr Auto benutzen dürfen, „aber der Durchgangsverkehr ist herauszuhalten“. Darüber hinaus regt Schiller an, den Baumplatz nicht länger als Parkplatz zu nutzen, sondern wieder zu begrünen und dort obendrein einen Spielplatz einzurichten.

Detlev Wienecke hat seinen fahrbaren Untersatz in diesem Jahr verkauft. „Alles in Achim ist ohne Auto gut erreichbar“, sagt der Rentner. Er sei meistens mit dem Fahrrad unterwegs, oft auch mit dem Bürgerbus. Für die Sicherheit vor allem der Pedalritter wünscht sich Wienecke eine „klarere Trennung zwischen dem Fuß-, Rad- und Autoverkehr“ am Bergstück der Bremer Straße und an der Berg- und Desmastraße.

Ingrid Wiemer bemängelt das Pflaster in der Fußgängerzone, das sei für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer ungeeignet. „Nein, der schmale glatte Streifen reicht nicht aus“, stellt sie auf Nachfrage fest. „Ich habe meinen Mann da oft langgeschoben.“ Darüber hinaus sieht Wiemer durch die Fußgängerzone brausende Radfahrer als Missstand an. „Durch die oft rücksichtslose Raserei werden Fußgänger gefährdet.“