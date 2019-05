ADFC Achim bietet Codier-Aktion an

Fahrrad besser vor Diebstahl schützen

Achim – Keine Chance den Langfingern – wie bereits in den vergangenen Jahren veranstaltet der ADFC Achim (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) erneut eine Fahrrad-Codier-Aktion. Am Samstag, 25. Mai, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr bietet der ADFC Achim in Zusammenarbeit mit der Polizei auf dem Marktplatz die Möglichkeit an, das eigene Fahrrad codieren zu lassen und so besser gegen Diebstahl zu schützen.