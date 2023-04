Vier Verbrauchermärkte wollen expandieren

Von: Michael Mix

Teilen

Zwei Vorhaben in unmittelbarer Nachbarschaft: Am Badener Lahof wollen sowohl Edeka als auch Aldi ihre Märkte erweitern und modernisieren. © Mix

Achim – Vier Verbrauchermärkte in Achim wollen nach Recherchen dieser Zeitung ihre Verkaufsflächen vergrößern. Lidl plant auf dem angestammten Areal an der Bremer Straße sogar einen Neubau. Die beiden Edeka-Märkte an der Bierdener Kämpe und am Badener Lahof sollen erweitert werden. Expandieren will am letzteren Standort auch der Discounter Aldi. Nicht zuletzt wegen dieser Vorhaben von drei großen Lebensmittelkonzernen schickt sich die Stadt nun an, ihr aus dem Jahr 2008 stammendes Einzelhandelskonzept zu aktualisieren.

„Die Erweiterungsabsichten von Nahversorgern außerhalb der City müssten von der Politik abgesegnet werden“, erläuterte Stadtplanerin Christa Meiering in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz. Außerdem hätten sich die Rahmenbedingungen für das stationäre Geschäft in den vergangenen 15 Jahren stark verändert. Meiering verwies auf die erhebliche Zunahme des Online-Handels, was durch die Corona-Pandemie noch verstärkt worden sei.

Dieser Strukturwandel stelle die Kommunen vor große Herausforderungen. „Auch wenn der Handel für Innenstädte in den letzten Jahren tendenziell an Bedeutung verloren hat, bleibt er ein wesentlicher Bestandteil eines lebendigen Stadtzentrums und bedarf weiterhin – insbesondere in Bezug auf zentrenrelevante Sortimente – einer unterstützenden Steuerung, die die veränderten Rahmenbedingungen einbezieht“, stellt die Leiterin der Stadtplanungsabteilung der Verwaltung in der Sitzungsvorlage fest.

Das Konzept ziele darauf ab, den „Masterplan Innenstadt“ zu vervollständigen, auch um überörtliche Förderprogramme für eine attraktivere, lebendigere Achimer City nutzen zu können. Weiterhin solle es rechtssicher vor „innenstadtschädlichen Ansiedlungen“, wie etwa am Fritz-Lieken-Eck, schützen.

Aber vor allem die Expansionspläne von Aldi, Edeka und Lidl haben das Thema stark befeuert. Die Politik in Achim war sich unter diesen Umständen einig, einen Aufstellungsbeschluss für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts zu fassen.

Denn es dient Meiering zufolge auch dazu, „vorhandene Standorte außerhalb des Stadtzentrums durch konzeptionelle Aussagen“ nach den Vorgaben des Landesraumordnungsprogramms zu sichern. Danach sind Nahversorgungseinrichtungen mit mindestens 800 Quadratmetern Verkaufsfläche „außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen nur dann ausnahmsweise möglich, wenn hierfür nachvollziehbare städtebauliche Gründe vorliegen“. Diese seien in einem Konzept darzulegen.

Darüber hinaus soll ein Planungsbüro die Auswirkungen der Vorhaben auf die vorhandene Versorgungsstruktur prüfen und bewerten. „In Abhängigkeit davon wird entschieden, ob entsprechende Bauleitplanverfahren zur Ermöglichung der Betriebserweiterungen eingeleitet werden sollen“, zeigte Christa Meiering in der Sitzung den Weg auf.

Der Lidl-Markt an der Bremer Straße soll durch einen größeren Neubau ersetzt werden. © -

Drei der vier großen Lebensmittelanbieter haben Bedarf dafür in Achim angemeldet. Lediglich für die beiden Rewe-Märkte im Stadtgebiet „gibt es in absehbarer Zukunft keine Pläne für Umbauten oder Umzüge“, erklärte ein Sprecher des Konzerns auf Nachfrage.

Den größten Veränderungsbedarf macht ein Discounter geltend. „Lidl entwickelt sein gesamtes Filialportfolio qualitativ und quantitativ weiter. Auch in Achim möchten wir unseren Kunden moderne Filialen mit attraktiven Einkaufsbedingungen bieten. Daher planen wir derzeit, die Lidl-Filiale an der Bremer Straße 9 an gleicher Stelle durch einen zukunftsfähigen Neubau zu ersetzen“, teilt Wolfgang Megger, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Bremen /Schwanewede, auf Nachfrage mit. Wie der aussehen soll, lässt er offen. Um mehr Verkaufsfläche auf dem begrenzten Gelände gewinnen zu können, wäre womöglich auch ein bisher für den Discountriesen ungewöhnliches zweistöckiges Gebäude eine Lösung. Megger bittet „um Verständnis dafür, dass wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben zu dem Standort machen können.“ Bei Lidl an der Verdener Straße solle alles beim Alten bleiben.

Konkurrent Aldi sieht bei dem erst 2016 an der Embser Landstraße neugebauten Markt „aktuell keinen Veränderungsbedarf“, informiert Sprecher Joachim Wehner. „Bezüglich unseres zweiten Standorts im Stadtteil Baden, Am Lahof 1, stehen wir schon seit längerer Zeit im Austausch mit Verwaltung und Politik.“ Dort solle eine Fotovoltaikanlage installiert werden, was auf dem vorhandenen Satteldach nicht möglich sei. Außerdem will Aldi die Verkaufsfläche gerne von 830 auf 1 050 Quadratmeter vergrößern. „So soll unter anderem der Backwarenbereich im Eingang erweitert werden und durch einen geplanten separaten Leergutbereich unseren Kundinnen und Kunden eine ungestörte Abgabe von Leergut ermöglicht werden“, schreibt Wehner und fügt hinzu: Aldi hoffe noch in diesem Jahr auf eine Entscheidung der Stadt, „die unseren Wünschen und Anforderungen gerecht wird“.

Edeka an der Bierdener Kämpe will die Verkaufsfläche durch die Hinzunahme eines Lagerraums mehren. © -

Die bedeutende Supermarktkette mit dem „E“ vorne will gleich alle zwei Läden vor Ort weiterentwickeln. „Wir möchten gerne gemeinsam mit den selbstständigen Kaufleuten Timo Schieweck und Philip Schinck die beiden Edeka-Märkte in Achim vergrößern. Dazu befinden wir uns derzeit in Gesprächen mit der Stadt Achim“, lässt eine Sprecherin des Unternehmens wissen.

„Wir würden die Verkaufsfläche von 1 625 Quadratmetern gerne erweitern“, gibt der Badener Marktbetreiber Schinck im Gespräch mit dieser Zeitung preis. Denn das Wohngebiet am Lahof sei ja in den vergangenen Jahren „sehr gewachsen“, das Gleiche gelte für die Siedlung Etelsen-Berkels, auch wenn diese zu Langwedel gehöre. „Wir befinden uns an der Kapazitätsgrenze. Immer wieder klagen Kunden über zu enge Gänge“, erläutert Philip Schinck. Diese in der Breite von zweieinhalb Einkaufswagen zu gestalten, wäre seiner Ansicht nach optimal.

Schincks Kollege Schieweck, der an der Bierdener Kämpe ein Edeka-Center mit 1 900 Quadratmetern Verkaufsfläche betreibt, will seit längerem den beengten Getränkebereich vergrößern. Was nach seinen Angaben keinen Anbau erfordern würde. „Das zweite Lager, etwa 250 Quadratmeter, könnte dafür genutzt werden.“