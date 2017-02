„Etwas beibringen, was man nicht gelernt hat“

Achim - Wie können Eltern dafür sorgen, dass ihre Kinder in der fünften und sechsten Klasse sinnvoll und verantwortungsvoll mit digitalen Medien, besonders dem bei Jugendlichen gefragten WhatsApp, umgehen? Dem widmete sich Regina Haack von der Achimer Fachstelle für Sucht und Suchtprävention des Kirchenkreises Verden am Donnerstagabend bei einer Elternversammlung im Marktgymnasium. Sie stand dabei vor einem paradoxen Problem: „Wir sind eine andere Generation, Wir müssen unseren Kindern etwas beibringen, was wir selbst nicht gelernt haben.“, sagt Regina Haack. Sie weiß aber sehr wohl, wovon sie spricht, denn sie hat in 23 Schulen entsprechende Projekte mit fünften und sechsten Klassen gehabt.

Fast alle dieser Jungen und Mädchen hatten ein Smartphone, also einen mobilen Computer mit all seinen Möglichkeiten, und schätzen besonders, dass sie über ihre WhatsApp-Gruppen Kontakte, neue persönliche Nachrichten, Spiele und Spaß haben können.

Rund um die Uhr benutzen manche diese Zaubergeräte, und für manche wird das auch zur Plage mit der ständigen Erreichbarkeit, der Verpflichtung, dem anderen zu antworten, und der Sucht, immer nach News zu schauen. Ganz zu schweigen von bösartigen Geschichten wie Mobbing, Missbrauch von Nacktfotos. Mobbing und die Isolation von Einzelnen in der Klasse gab's schon immer, aber durch die Distanz erlauben sich viele beim digitalen Mobbing viel mehr als in Anwesenheit des Herabgesetzten. Da Smartphones und Computer auch sehr vorteilhaft und aus der heutigen Welt nicht wegzudenken sind, hilft es nicht, so die Sozialpädagogin, sie zu verteufeln. Sie empfahl den Eltern, für die Fünft- und Sechstklässler angebotene Startseiten zu nutzen, um die Kleinen vom Schlimmsten fernzuhalten. Auch Angebote wie Klicksaver oder Handysektor sind hilfreich.

Wichtig: Mit dem Kind reden

Mit dem Kind sollten auch die Bedingungen eines eigenen Handys ausgehandelt werden, wie kein Smartphone beim Essen, beim Gespräch, in der Schule und nachts. Andernfalls droht Entzug. Dazu gibt es sogar Musterverträge.

Wichtig sei, mit dem Kind viel darüber zu reden und gegebenenfalls auch zu streiten. Das ist nur möglich, wenn zu Töchterchen oder Söhnlein eine vertrauensvolle Beziehung besteht und wenn es keine Angst haben muss, offen zu reden.

Und dann ist da vor allem die Vorbildfunktion der Eltern: Wie sollen sie ihren Kindern vernünftigen Umgang mit den neuen Medien beibringen, wenn sie selbst ständig am Smartphone und Laptop hängen und selbst beim Autofahren telefonieren?

Regina Haack hat in den von ihr besuchten fünften und sechsten Klassen erfahren, dass Erwachsene für die Kinder oft alles andere als ein Vorbild sind. Weitere Informationen bei der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention, Achim, Feldstraße 2, Telefon:04202/ 8798.

mb .

Rubriklistenbild: © dpa