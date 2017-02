Etwa eine Million staatliche chinesische Spione

BADEN - Rund eine Million Mitarbeiter beschäftigt das chinesische Ministerium für Staatssicherheit. Der russische FSB-Geheimdienst ist um die 350 000 Köpfe stark. Alle US-Geheimdienste zusammen haben eine Personalstärke von 250 000 Kräften, verfügen allerdings über allermodernste Technik. Die Bundesrepublik hat nur etwa 150 000 in der GeheimenBranche Tätige aufzuweisen.

Jörg Peine-Paulsen ist einer davon und arbeitet beim niedersächsischen Verfassungsschutz in Hannover. Spezialgebiet: Wirtschaftsschutz.

Die obigen Zahlen nannte er im bis auf den letzten Platz besetzten Vortragsraum des Badener Haus Hünenburg. Dazu kam eine weitere Zahlenangabe: Geschätzte 100 Milliarden Euro Schaden entstehen in diesem Land jährlich durch Wirtschaftsspionage, die treffender mit dem Wort „Konkurrenzausspähung“ zu beschreiben sei.

Know-How-Diebstahl sei also sehr real, betonte Peine-Paulsen – „dieser Name ist echt“ – in seinem munteren Vortrag über „Cyber-Sicherheit für die Wirtschaft“. Er wies gleich auf eine eigene Sicherheitsmaßnahme hin: Penibel getrennt benutzt er ein Smartphone für den privaten und ein einfaches Handy für den beruflichen Bereich.

Bei Firewalls zum Schutz gegen Cyber-Angriffe komme es nicht zuerst auf die Qualität dieser Wall an, sondern auf die des Fachmanns, der sie ohne Lücken einrichte, lautete ein anderer wichtiger Rat.

„Sicherheit ist Chefsache“ war der Untertitel des gemeinsam vom Verein Haus Hünenburg und dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft organisierten Vortagsabends. Um undichte Stellen im Betrieb aufzuspüren, sei aber auch die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Ausspähgefahren unerlässlich, betont der Experte.

Das „Bauchgefühl“ dafür, dass etwas nicht stimme im Unternehmen, sei ebenfalls nicht zu unterschätzen. Er habe schon bei der Einstellung vage Bedenken gehabt, hörte Peine-Paulsen zum Beispiel von einem Unternehmer, in dessen Firma zwei einst über Südamerika eingereiste russische Mitarbeiter nach 20 Jahren als Spione enttarnt worden waren.

Die Wirtschafts-Abteilung des Verfassungsschutzes hat Erfahrungen bei der beratenden Zusammenarbeit mit insgesamt rund 900 Unternehmen gesammelt.

Anders als bei der Polizei gilt beim Verfassungschutz kein Strafverfolgungszwang. Das heißt, aufgespürte Spione müssen nicht gleich festgenommen werden. „Wir können sie etwa gezielt mit Falschinformationen füttern oder auch umzudrehen versuchen und dann Konterspionage betreiben“, erläuterte der Referent zwei nicht unübliche Alternativen.

Natürlich fehlte die Warnung vor manchen chinesischen Delegationen nicht, bei denen einige der im Umgang mit USB-Sticks geübten Besucher dann für längere Zeit angeblich auf die Toilette verschwinden. Manchmal sei Abhörtechnik auch in Werbegeschenken verborgen.

„Wir spionieren nicht die Bösen aus, sondern die Interessanten“, zitierte der Referent einen früheren US-Geheimdienstchef. Menschen mit Ideen, die neue Produkte entwickeln, seien in diesem Sinne immer interessant, ergänzte er.

Der neue „Datenexhibitionismus, auch bekannt unter der Bezeichnung Facebook“, eröffne weitere Ausspähmöglichkeiten einzelner Personen. Jemand gebe etwa bekannt, dass er gern golfe. Kontakt aufnehmen, sich verabreden, ihn öfter mal gewinnen lassen, Freundschaft aufbauen, um später das eigentliche Ziel in Angriff zu nehmen... „Ja, so läuft es manchmal“ , berichtete der Mann vom Verfassungsschutz.

Allergrößte Vorsicht beim Umgang mit vertraulichen Daten im Netz sei somit geboten, und „kein Smartphone ist wirklich sicher“, betonte er.

„Naive Nutzer“ ließen sich zudem etwa durch Rabattversprechen, verlockend angebotene „Hilfe bei Netzwerkproblemen“ oder auch Appelle an Hilfsbereitschaft dazu verleiten, sogar ihr Password preiszugeben.

Vor Erpressungssoftware etwa in Form untergeschobener Kinderpornographie oder Sodomie-Videos warnte Jörg Peine-Paulsen ebenso wie vor zunehmend täuschend echt gestalteten Rechnungsforderungen samt Emblem des jeweiligen Bankhauses.

Die virtuelle Welt bringt also einige Gefahren mit sich. Da helfe als Schutz wichtiger Bereiche auch einfach mal rasche „Entnetzung“, riet der Referent. Haus Hünenburg-Vereinsvorsitzender Günter Treichel dankte ihm für den spannenden Vortrag, und die vielen Zuhörer hatten zuvor beeindruckt applaudiert. Detailliertere Beratung bekommen Unternehmen jeweils auf Anfrage. - la