Es lebe der Sport

Das Freibad war in diesem Sommer gut besucht, trotzdem bleibt es für die Stadt ein großes Zuschussgeschäft. © Tausendfreund

Achim – Rund ein Drittel der knapp 33 000 Achimerinnen und Achimer gehört einem Sportverein an. Körperliche Ertüchtigung gemeinsam mit Gleichgesinnten ist für viele Menschen von Badenermoor bis Bollen also offenbar ein Lebenselixier. Die Stadt unterstützt das und gibt allein für den Bäderbetrieb jedes Jahr nahezu eine Millionensumme aus. Denn die zu zahlenden Eintrittsgelder sind längst nicht kostendeckend.

Trotz guter Besucherresonanz im vorigen Sommer müsse die öffentliche Hand für den Betrieb des Freibads in der jüngsten Saison knapp 500 000 Euro aufwenden, teilte Kirsten Jäger auf Nachfrage mit. Für das Hallenbad an der Bergstraße habe sich die Rechnung im „schwierigen Corona-Jahr 2021“ mit seinen phasenweisen Schließzeiten auf 543 000 Euro belaufen, ein Drittel der Kosten übernehme allerdings der Landkreis, informierte die in der Stadtverwaltung für den Sportbereich zuständige Mitarbeiterin.

Auch künftig fördert das Gemeinwesen in Achim Angebote, die der Bewegung dienen. Der Sportausschuss des Stadtrats hat am Donnerstag einstimmig den Sporthaushalt 2023/24 gebilligt.

So soll im Freibad nach Angaben von Jäger eine Anlage für den „Beachsport“ als Ersatz für den im benachbarten Sportzentrum wegfallenden Volleyballplatz auf Sand geschaffen werden. Vorgesehen ist auch, für junge Badegäste ein „Spielgerät“ aufzustellen.

Größere Investitionen stehen im Hallenbad für 2024/25 an. Die beiden rund 50 Jahre alten Becken sollen von Grund auf erneuert werden. Jäger zufolge wollen Stadt und Landkreis die reparaturanfälligen Keramikfliesen durch haltbareres Edelstahl ersetzen.

Diese Generalüberholung, die im Freibad bereits erfolgt ist, wird zu längeren Schließzeiten des Hallenbads führen. Aber die Terminierung dafür steht noch aus.

Wegen der Corona- und Energiekrise werde die Stadtverwaltung das Bäderkonzept noch in diesem Winter unter die Lupe nehmen, nicht zuletzt im Hinblick auf „Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen“, kündigte Steffen Zorn, Leiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung, in der Sitzung an. „Eventuell müssen Eintrittsgelder erhöht werden.“

Die Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine, die das Sportstättenmanagement im Stadtgebiet betreibt und zum Beispiel die Hallenzeiten vergibt, bekommt für ihre koordinierende Aufgabe mehr Geld. Der jährliche Zuschuss der Stadt erhöht sich von 50 000 auf 65 000 Euro.

Der TSV Achim erhält für die Erweiterung und Sanierung des Jugend- und Sportheims 200 000 Euro. Der TSV Bierden darf mit 84 000 Euro aus dem Rathaus für einen Anbau an sein Vereinshaus rechnen.

Weitere Mittel sind für die überfällige Erneuerung der Leichtathletikanlage im Achimer Sportzentrum eingeplant: 50 000 für kommendes Jahr und 600 000 Euro für 2024, wenn die Kunststoffbahn gebaut werden soll.

Jürgen Kenning (Grüne) bemängelte „fehlende Transparenz“ bei der Sportförderung. „Welche Summe bekommt welcher Verein für was?“ Die Stadt solle gegenüber der Öffentlichkeit deutlicher darstellen, wie stark sie Sportangebote in Achim unterstützt. „Denn ein Mitgliedsbeitrag von vielleicht 100 Euro pro Jahr ist für einen Verein längst nicht kostendeckend“, erläuterte Kenning. „Das wäre er wohl erst, wenn er bei 500 bis 600 Euro läge.“