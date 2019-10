Erzieherin mit Gestaltungssinn

Achim - Von Lisa Duncan. „Es ist mir ein Anliegen, Qualität und Rahmenbedingungen in Kindertagesstätten zu gestalten“, sagt Silke Jonas. Die 47-Jährige übernahm im Januar die Leitung für die städtische Kita Achim-Mitte. Sie folgt damit Bärbel Elmers, die sich Ende 2018 in den Ruhestand verabschiedete. Ihr Vorhaben könne sie am besten als Leiterin einer Einrichtung verwirklichen, sagt Jonas.

Die Leitungsfunktion hatte Silke Jonas bereits drei Jahre lang in einer Einrichtung in Hemslingen (Landkreis Rotenburg, Samtgemeinde Bothel) ausgefüllt. Jedoch war sie dort zusätzlich als Gruppenleiterin eingesetzt. Im Rückblick aus ihrer Sicht nicht immer eine ideale Arbeitsaufteilung. In Achim könne sie sich nun ganz der Leitungsaufgabe widmen.

Ihre berufliche Laufbahn begann Silke Jonas als Erzieherin bei der Stadt Verden. Nach 15 Jahren wollte sie sich beruflich verändern, machte eine Zusatzausbildung zur Fachkraft für Kleinstkindpädagogik. Sie trat eine Vollzeitstelle in ihrem Heimatdorf Ahausen bei Rotenburg an, wo sie auch Erfahrungen im Krippenbereich sammelte. Es folgten weitere Qualifikationen zur Fachkraft für Sprache, zur systemischen Familienberaterin und, gemeinsam mit den Mitarbeitern in Ahausen, zur Qualität für Kindertagesstätten.

An der Achimer Kita befasst sich Silke Jonas als Leiterin kaum noch mit erzieherischen Aufgaben. Einerseits habe die Aussicht, mit Kindern zu arbeiten, das Interesse für dieses Berufsfeld geweckt, andererseits sei es an der Zeit für eine neue berufliche Herausforderung gewesen, begründet sie den Wechsel vom kleinen Hemslingen in den Weserort. „Ich wollte außerdem wieder mit einem größeren Träger arbeiten. Ähnlich wie in Verden, habe ich hier deutlich mehr Ansprechpartner, die tatsächlich vom Fach sind.“ An der Einrichtung selbst schätzt sie das engagierte Team und die vertrauensvolle Basis mit den Eltern. Zudem biete das beinahe 100 Jahre alte Backsteingebäude eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Darüber hinaus biete die Stadt als Träger gute Fortbildungsmöglichkeiten. Gleich im Januar mit dem Antritt der neuen Stelle hat Silke Jonas an einer Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen und beginnt nun eine weitere. An ihrer neuen Wirkungsstätte hat Jonas zudem bereits das Sunpass-Projekt (in Zusammenarbeit mit der niedersächsischen Krebsgesellschaft und der Krankenkasse IKK) verwirklicht, inklusive einer Fahrt der Kita ins Nordseebad Cuxhaven-Sahlenburg. Jüngst hat sie eine Kooperation mit der Universität Bremen gestartet, die ein Forschungsprojekt in Entwicklungspsychologie an der Bildungseinrichtung umsetzt.

Jonas ist verheiratet und hat keine Kinder. Ehrenamtlich engagierte sie sich mehrere Jahre im Vorstand der Kirchengemeinde Ahausen.

In der Kita Achim-Mitte, die derzeit mit 105 Plätzen voll ausgelastet ist, ist Silke Jonas zuständig für eine Vormittags-, eine Nachmittags- und eine Ganztagsgruppe sowie zwei Krippengruppen. Auch der Hort in Uesen mit zwei Gruppen und 40 Kindern fällt in ihren Verantwortungsbereich.