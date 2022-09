Erweiterungsbau für Grundschule Bierden

Von: Michael Mix

Der Neubau (hinten, mit Segmentbogendach) soll direkt an das alte Schulgebäude angrenzen. © architekturbüro

Achim – Die Grundschule Bierden benötigt mehr Räume. Die Schülerzahlen sind im vorigen und in diesem Schuljahr derart angestiegen, dass nicht mehr, wie früher, zwei Klassen pro Jahrgang ausreichen, sondern jeweils drei Klassen gebildet werden mussten. Nach Prognosen der Stadt wird künftig durchgängig eine Dreizügigkeit erforderlich sein, weil vor allem durch das geplante Runken-Quartier ein Zuwachs an Familien mit Kindern im Einzugsbereich der Bierdener Lernstätte zu erwarten ist.

Darüber hinaus muss diese wie alle Grundschulen in Deutschland vom Schuljahr 2026 / 27 an Ganztagsbetrieb gewährleisten. Und deshalb soll auf dem relativ kleinen und dicht bebauten, hügeligen Schulgelände am Steinweg ein Erweiterungsbau für Klassen- und Gruppenräume sowie eine Mensa samt Frischeküche errichtet werden. Aber wo soll der hin?

„Wir haben versucht, einen passenden Standort für den neuen Baukörper zu finden – vor dem jetzigen Schulgebäude oder hinter dem Gebäude“, berichtete Stefan Fölsch, Geschäftsführer des von der Stadt beauftragten Architekturbüros KHP Lindschulte aus Oldenburg, am Montag im Schulausschuss. Getreu dem von der Verwaltung und den Leitungen der sechs Grundschulen in Achim entwickelten Musterraumbuch für den Ganztagsbetrieb solle ein 1 500 Quadratmeter großer Neubau in Bierden entstehen, der im Bereich des vorderen oder des hinteren Schulhofs möglich wäre. In Abstimmung mit der Stadt und Rektorin Anke Reinhold seien acht Alternativen für die Platzierung des Erweiterungsbaus erarbeitet worden.

„Am Ende blieb nur eine Variante übrig“, informierte Fölsch. „Einen kompakten Baukörper, nicht zwei Gebäude, hinter der Schule und neben der Turnhalle halten wir für die beste Lösung.“ Der zweigeschossige Neubau, für den die Container für den Hort weichen müssen, solle wie das vorhandene „postmoderne Schulgebäude“ gestaltet werden.

Das Konzept sieht vor, den Baukörper mit einem Segmentbogendach oder einem Flachdach, das mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet werden könnte, zu krönen. Laut Fölsch sind Zwischengeschosse geplant, um große Erdbewegungen zu vermeiden sowie um vorhandene Geländeniveaus und Wegebeziehungen zu erhalten. Die Gebäudeanordnung erfolge mit Bedacht. „Wir wollen damit auch Hofbildung betreiben“, erklärte der Architekt.

In Stein gemeißelt ist das Ganze nach seinen Worten freilich noch nicht. In Absprache mit der Schule und der Stadt seien noch „Optimierungen“ möglich.

Der Bauverkehr könne über den Winterweg und das Sportplatzgelände laufen, um den Schulbetrieb nicht zu stören. Aus diesem Grund biete es sich außerdem an, von dort aus später auch die Mensa im Obergeschoss zu beliefern.

Der Erweiterungsbau soll im August 2024 bezugsfertig sein. Was Stefan Fölsch angesichts von noch ausstehenden politischen Beschlüssen und Genehmigungsverfahren sowie Material- und Personalknappheit auf dem Bausektor als „Herausforderung“ bezeichnete.

Das gilt in gewisser Weise auch für die Finanzierung. Das Architekturbüro beziffert die Baukosten auf 6,9 Millionen Euro. Die Stadt hofft, dass der Bund das Vorhaben für den Ganztagsbetrieb zu 20 Prozent fördert. Damit würde der Eigenanteil der Stadt 5,5 Millionen Euro betragen, wobei im Haushalt bislang nur 4,7 Millionen Euro angemeldet sind. Paul Brandt (SPD) forderte deshalb in der Sitzung des Schulausschusses, dass die Ratsfraktionen noch vor den Herbstferien die Finanzierung des Projekts klären sollten, was allgemein begrüßt wurde.

Hans-Michael Paulat (CDU) mahnte eine „vorausschauende Planung“ an. Der Neubau müsse auch in fünf Jahren noch ausreichend für die wachsenden Schülerzahlen in Bierden sein. Rat und Verwaltung müssten hier aus Fehlern der Vergangenheit lernen. So erweise sich das neue Gebäude an der Grundschule Uesen schon jetzt wieder als zu klein.

Auf dem hinteren Hof der Grundschule Bierden (links) im Bereich der Hortcontainer (rechts) und neben der Turnhalle (hinten rechts) ist der Erweiterungsbau geplant. © Mix

Paulat wollte außerdem wissen, was aus dem Hort auf dem Bierdener Schulgelände wird. Die von der Stadt betriebene Betreuungseinrichtung solle nach der Fertigstellung des Neubaus wieder in freien Räumen der Schule untergebracht werden, sagte Ingo Müller von der Verwaltung.

Dorothee Danèl (Grüne) machte sich für Fotovoltaik auf dem Dach des Erweiterungsbaus stark. Und fragte, ob Bäume auf dem hinteren Schulhof weichen müssten, wenn dort bald die Bagger anrollten. „Nach dem jetzigen Stand sollen alle Bäume auf dem Grundstück erhalten bleiben“, antwortete Architekt Fölsch.

Wiebke Klettke, Elternvertreterin im städtischen Schulausschuss, störte sich am Raumkonzept. Der dort geplante Platz reiche längst nicht aus. „Das passt hinten und vorne nicht.“

Petra Geisler (SPD), Vorsitzende des Schulausschusses, widersprach nicht gerade. „Nur zwei allgemeine Klassenräume sind oben im Neubau vorgesehen. Unten gibt es viele Funktionsräume, die eventuell umgewandelt werden könnten“, merkte sie an. Und notfalls stehe auf dem Gelände des jetzigen Schulhofs auch noch Erweiterungsfläche zur Verfügung.

Am Ende stimmte der Ausschuss nahezu einhellig dafür, auf der Grundlage des vom Architekturbüros vorgelegten Konzepts das Projekt voranzutreiben. Lediglich Hans-Michael Paulat enthielt sich der Stimme.