Erweiterungen für Grundschulen

Achim - Zahlreiche Erweiterungs-, Um- und Neubauten sind im kommenden Jahr in der Stadt geplant. Das betrifft nicht nur Schulen und Kindertagesstätten, sondern auch die Feuerwehr.

So sollen im Jahr 2020 drei Krippengruppen an der Heinrich-Laakmann-Straße in Betrieb gehen. Der Bauantrag ist laut Steffen Zorn, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung, gestellt, die Arbeiten sollen im März beginnen.

Der Umbau des Gebäudes der ehemaligen Haupt- und Realschule zur Integrierten Gesamtschule (IGS) soll Zorn zufolge in der zweiten Jahreshälfte 2019 beginnen. Im ersten Abschnitt soll ein großer Anbau an das bestehende Gebäude der Hauptschule erstellt werden. „Dafür ist gerade der Bauantrag in Arbeit“, sagt Zorn.

Parallel wird die Mensa erneuert, danach ist die ehemalige Realschule an der Reihe, sie soll barrierefrei werden. „Wir bauen alles im Schulbetrieb“, berichtet Zorn. Deshalb müssen eventuell provisorische Übergangslösungen in Form von Mobilbauten her. Zum Jahreswechsel 2021 sollen die Arbeiten beendet sein. Das Bauvorhaben kostet insgesamt rund neun Millionen Euro.

Die Astrid-Lindgren-Schule erhält im kommenden Jahr ebenfalls einen Anbau, weil die Schülerzahlen stetig steigen. Der Bauantrag soll im neuen Jahr gestellt werden, der Anbau 2020 fertig sein. Allerdings wird schon im kommenden Jahr ein weiterer Klassenraum benötigt, sodass die Stadt die Aufstellung eines Mobilbaus plant. Alles in allem rechnet die Verwaltung mit Baukosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro.

Die Grundschule Uesen erhält ebenfalls eine Erweiterung. Die Arbeiten für das 3,5 Millionen Euro teure Projekt haben bereits begonnen. Die Fertigstellung ist für den Beginn des neuen Schuljahres geplant, teilt die Verwaltung mit. „Da sich der Ganztagsschulbetrieb aber um ein Jahr verzögert, werden Einzelräume gegebenenfalls auch später in Betrieb genommen“, erklärt Zorn.

Mit 2,2 Millionen Euro schlägt der Neubau des Feuerwehrhauses Baden zu Buche, das Ende des dritten Quartals fertig sein soll. - sb