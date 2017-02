Erwärmte Herzen bei„Minus 272,15 Grad“

Achim - „Minus 272,15 Grad“ heißt das Theaterstück der Jugendlichen, also der absolute Temperaturnullpunkt. Da ist es nicht nur extrem kalt sondern auch die Bewegungsenergie ist gleich Null.

Die Vorführung am Ende dieses Jugendprojektes im Blauen Saal des Kulturhauses war jetzt aber alles andere als kalt und bewegungsarm. Sie erwärmte die Herzen der zahlreichen Zuschauer.

Mit einem mystischen Anfang zu atmosphärischen Klängen von Rapper Kate Tempests „Brand New Ancients“ begann das Theaterstück. Bei Mark Ronsons „Uptown Funk“, bekannt durch Singer-Songwriter Bruno Mars, stellten sich alle Darsteller mal extrem anders dem Publikum vor.

Als Leitfaden für ihr Theaterstück galt das Teleshopping mit einer Westerneinlage. Der tägliche Trott, so wie es die Gesellschaft erwartet, wurde amüsant, ironisch und chaotisch als extrem langweilig von den Schülern in Szene gesetzt.

Gewollt traurig war die Westernszene, in der Sheriff Joe mit Zinnstern gerne in den Sonnenuntergang reitet. Er ist gefürchtet und isst gerne Bohneneintopf. Mit rauchendem Colt über eine Leiche im Saloon gebeugt, fragt er sich, ob es sich lohnt, für einen Zinnstern ein Leben lang arm zu sein und irgendwo alleine zu sterben.

Lisa, ein Social Media-Nerd, überlegt, wie groß sie werden muss, damit Gronki, der in Tokyo wohnt, sie in Achim sehen kann. Sie ist nett, wird oft unterschätzt und kann die Unterschrift ihrer Mutter besser als diese selbst. Aber am besten kann sie schnell sprechen da erreicht sie Überschallgeschwindigkeit.

Allgegenwärtig ist der Einkaufswagen, beladen mit extrem vielen Süßigkeiten. Bei jedem Szenenwechsel wurde der Inhalt als Nervennahrung auf chaotische Weise im Publikum verteilt.

Franziska Faust, im Kulturhaus Alter Schützenhof zuständig für Theater, hatte gemeinsam mit den Theaterschaffenden Aishe Spalthoff und Silvan Stephan sowie neun Achimer Schülern in den letzten vier Monaten an dem Theaterstück für Jugendlichen gearbeitet.

An neun Workshoptagen wurde gemeinsam der Begriff „Extrem“ von allen Seiten beleuchtet. Wichtig dabei war für die beiden Theaterschaffenden Spalthoff und Stephan, dass die Jugendlichen zunächst ihre eigene Gedanken, Gefühle und auch die alltäglichen Erfahrungen zu diesem Begriff einbrachten.

Der so gesammelte Stoff wurde in Text, Gestik, Musik und einer Choreografie, alles nach den eigenen Ideen der Jugendlichen, zu einem Theaterstück umgesetzt.

Für Schülerin Lisa Grube war es eine Herausforderung, die sie angenommen hat, weil ihr das Thema gefiel. Sara Aran mag die Auseinandersetzung mit den Extremen, weil ihre Umgebung verrückt sei. Die eigene Energie und Ideen umsetzen zu können, war für Sharlen Mae Schulte der Grund, warum sie mitgemacht hat.

Überrascht von dem guten Ergebnis waren sowohl Franziska Faust als auch Aishe Spalthoff und Silvan Stephan, da die Jugendlichen anfangs das Ganze als eine Spielerei angesehen hätten.

Dieses schöne Angebot für Jugendliche konnte nur zustande kommen weil die Kooperation von Kasch, Hauptschule und dem Weser-Aller- Bündnis (Wabe) die Förderung der Bundesregierung im Rahmen des Programms „Künste öffnen Welten“ erhalten hatte. hem