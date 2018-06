Erste standesamtliche Trauung in der Achimer Mühle

Zu einem Spektakel geriet die erste standesamtliche Trauung gestern in der Achimer Windmühle. Marc Köster und Birte Wührmann gaben sich dort das Ja-Wort. Nach der vor der städtischen Standesbeamtin Kerstin Vöge vollzogenen Heirat wurde das frischgebackene Ehepaar von zahlreichen Familienangehörigen, Freunden und Nachbarn sowie Bürgermeister Rainer Ditzfeld, die vor dem Achimer Wahrzeichen gewartet hatten, mit Applaus empfangen und beglückwünscht. Weil Marc Köster der Ortsfeuerwehr Achim angehört, waren Kameraden mit fünf Einsatzwagen vorgefahren und schwenkten ihn und seine Frau ein Stück weit mit dem Rettungskorb der Drehleiter in die Höhe. Zudem hatte Heiko Wührmann, der Vater der Braut, einen seiner Oldtimer aus der Garage geholt. Mit dem schmucken Mercedes-Benz 500 K, Baujahr 1936, wurde das Paar zur großen Feier am Corporalsdeich chauffiert. - mm / Foto: Mix