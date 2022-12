Ernste Gespräche in Adventsidylle: Gedenktag mit Konzert für gestorbene Kinder

Von: Heinrich Laue

Es war winterlich kalt. Darauf hatten sich auch Mitglieder der Band „Certain Souls“ bei ihrem Auftritt in Baden kleidungsmäßig eingestellt. © Heinrich Laue

Achim – „Certain Souls“ sind eigentlich eine Partyband. Am späten Sonntagnachmittag auf der Bühne am Ende der Badener Straße Schneiderburg boten sie am Waldrand ein eher ruhig-melancholisches Musikprogramm.

Aus gegebenem Anlass: Der zweite Sonntag im Dezember wird weltweit seit einigen Jahren als Gedenktag für verstorbene und traumatisierte Kinder begangen. Dazu gehört auch, dass gegen 19 Uhr zur jeweiligen Ortszeit Erinnerungs-Kerzen angezündet und in die Fenster gestellt werden. In Baden geschah dies draußen bei Frost vor der kleinen Budenreihe mit Waffel-, Bratwurst- und Getränkeangeboten.

Für eindrucksvolle Beleuchtung am Stadtwaldrand war am Gedenktag für Sternenkinder, der seit Jahren am zweiten Dezember-Sonntag begangen wird, ebenfalls gesorgt. © Heinrich Laue

Um die 50 Eltern nicht nur aus der Achimer Region begrüßte Stefanie Gebers vom „Sterneneltern“-Verein zu der Veranstaltung in idyllischer Umgebung. Das vorweihnachtliche Treffen biete den passenden Rahmen für ernste, aber auch gelockerte Gespräche unter Betroffenen und ebenso für das Knüpfen neuer Kontakte. Sie dankte dem Krematorium Verden für maßgebliche finanzielle Unterstützung und der Veranstaltungstechnik-Firma „Solight“ für die Organisation des musikalischen Teils. Wasser und Strom wurden vom benachbarten „Botegun“-Seniorenheim zugeleitet und – nicht zu vergessen – die Beschäftigten des städtischen Bauhofs hatten 470 Euro als Spende von ihrer Weihnachtsfeier beigesteuert.

Auch für Essen und Getränke am Nachmittag in Baden waren Spenden erbeten und keine Preise festgelegt. Weitere freiwillige Zuwendungen für den Verein seien stets willkommen und notwendig, erläuterte Stefanie Gebers im Gespräch mit dieser Zeitung. Für die Begleitung betroffener Eltern und Familien, Arbeit der Selbsthilfegruppen, Kreativangebote und andere Aktionen werde das Geld jeweils sinnvoll eingesetzt, und auch das Vereinsfahrzeug müsse natürlich regelmäßig betankt werden. Sogar Sargkäufe werden in bestimmten Fällen mit übernommen.

Weltweit ist das Entzünden von Kerzen ein Bestandteil des Gedenktags. © Heinrich Laue

Das Live-Musikprogramm auf der Badener Open-Air-Bühne begann bei Frosttemperaturen und früher winterlicher Dunkelheit mit einem erwärmend und zurückhaltend dargebotenen „Last Christmas“, bevor es mit „Halleluja“ von Leonard Cohen und „Tears In Heaven“ von Eric Clapton weiterging. Dieser betrauert in dem Stück den Unfalltod seines kleinen Sohnes und ist durch diesen Schicksalsschlag sozusagen mit allen „Sterneneltern“ der Welt verbunden.

