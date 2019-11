Erfolge bei Chemie- und Physikolympiade

Achim – Schülerinnen und Schüler des Achimer Gymnasiums am Markt (Gamma) haben erneut an naturwissenschaftlichen Olympiaden teilgenommen. Und dabei ihr Können, ihr Wissen unter Beweis gestellt. Ive Jolie Peterhans und Jan Luca Duhn qualifizierten sich für die zweite Runde. Für diesen Erfolg dankte ihnen Schulleiter Dirk Stelling bei der Übergabe der Urkunden.

In der ersten Runde des Wettbewerbs mussten die Schülerinnen und Schüler in Heimarbeit etliche anspruchsvolle wissenschaftliche Aufgaben bearbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung des Gamma. Dabei reichte kluge Internetrecherche nicht aus, denn Fachwissen und eigenes Nachdenken waren ebenso notwendig. Peterhans meisterte die Aufgabenstellungen der „Internationalen Chemie-Olympiade“ und wurde von Chemie-Fachobmann Christopher Bünte angeleitet. Duhn nahm diese Hürden im Wettbewerb „Internationale Physik-Olympiade“. Ihn betreute Physiklehrer Dr. Piet Dargel.