Entwurf für Ladenzeile steht, viel mehr nicht

Von: Michael Mix

Neuer Anziehungspunkt für die Innenstadt? So sieht der Entwurf für den Neubau aus, der links vom heutigen Eingang der Sparkasse entstehen soll. skizze: as concept Projektmanagement © -

Achim – Die „Markthöfe“ am Glockenspiel sollen der Innenstadt an zentraler Stelle ein neues, modernes Gesicht geben, diese beleben, allerdings werden die Achimerinnen und Achimer darauf noch mindestens zwei, drei Jahre warten müssen (wir berichteten). Und was ist mit dem zweiten zentralen Projekt, das die kleine City attraktiver machen soll, der geplanten Neugestaltung des Gebäudes der Kreissparkasse, die von der Fußgängerzone auf das Lieken-Gelände am Bahnhof umzieht?

Die Pläne dafür stehen im Wesentlichen, der Baustart und ein Fertigstellungstermin sind allerdings noch Zukunftsmusik, lautet die kurze Antwort. Allzuviel Neues und Konkretes zu dem Projekt war von Investor Kai Amir-Sehhi, der zusammen mit Florian Lücke und Thomas Puvogel gegenüber vom Rathaus einen Mix aus Läden, Büros und Wohnungen schaffen will, auf Nachfrage auch nicht zu erfahren.

Klar ist, dass die Eigentümer des nicht denkmalgeschützten Gebäudes den Bürotrakt der Sparkasse links vom Eingang und das Häuschen daneben, in dem lange ein Reisebüro residierte, abreißen und durch einen Neubau ersetzen wollen. Noch in diesem Jahr soll nach dem von den Investoren im vorigen Sommer präsentierten Zeitplan zumindest der Abbruch des alten Gemäuers erfolgen. Dass das auch tatsächlich klappt, darauf mochte sich Amir-Sehhi, Chef der Achimer Firma AS Concept Projektmanagement, am Montag nicht festnageln lassen. „Sobald die Rahmenbedingungen für eine Investition als Entscheidungsgrundlage feststehen“, lautet seine Antwort auf die Frage nach dem Datum für den Abriss und den Beginn des Neubaus.

Der Stadtrat muss für den geänderten Bebauungsplan noch den Satzungsbeschluss fassen. Am Dienstag, 14. März, 17 Uhr, steht das Thema zunächst in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz auf der Tagesordnung. Der vorgesehene dreigeschossige Neubau, der im Erdgeschoss auf 365 Quadratmetern eine Selbstbedienungsfiliale der Sparkasse mit Geldautomaten und weiteren Terminals und in den Etagen darüber Büros und Wohnungen beherbergen soll, dürfte dabei grundsätzlich unstrittig sein. Kritik könnten Politiker an der weitgehend von der Gestaltungssatzung der Stadt vorgeschriebenen Klinkerfassade üben. Einen sich an der Außenhaut des nahen Amtsgerichts orientierenden rot-braunen Farbton halten nicht wenige für zu dunkel. „Wir haben hierzu mit der Stadtverwaltung eine sehr gute Lösung gefunden“, sagt Amir-Sehhi wenig konkret.

Die Fassade solle weniger dunkel ausfallen als ursprünglich geplant, eher „hellrötlich“, verrät Steffen Zorn, Leiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung im Rathaus, auf Nachfrage. In diesem Zusammenhang werde sicherlich die umstrittene Gestaltungssatzung der Stadt noch auf den Prüfstand kommen, fügt er hinzu.

Hat die Politik den Satzungsbeschluss gefasst, können die Investoren den Bauantrag für ihr Vorhaben beim Landkreis stellen. Bis der genehmigt ist, vergehe in der Regel rund ein Jahr, wissen Experten. „Der Abriss kann aber unabhängig davon früher erfolgen“, erklärt Zorn.

Wann Amir-Sehhi und Co. sich daran machen können, den schöneren und größeren Teil des Sparkassengebäudes samt der dortigen Anwaltsbüros zu sanieren und fortzuentwickeln, hängt nicht zuletzt vom Zeitpunkt des Umzugs des Geldinstituts auf das Lieken-Gelände ab. Der Bankvorstand in Verden hat den für Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres angepeilt.

Das Konzept der drei Investoren sieht vor, in den freiwerdenden Räumen in der Fußgängerzone auf 640 Quadratmetern im Erdgeschoss eine Ladenzeile zu schaffen und darüber Büros und Wohnungen. „Mit einer Entwicklung der Flächen beginnen wir, sobald es einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt und wir Kenntnis über den Auszug der KSK haben. Erst dann ist eine zeitliche Konkretisierung möglich“, antwortet Amir-Sehhi.

Und auch bei weiteren Punkten des Konzepts legt sich der Geschäftsmann nicht fest. Wo sollen im rückwärtigen Bereich der künftig zwei Gebäude, zwischen denen ein Durchgang verlaufen wird, weitere Parkplätze gebaut werden? Fällt deshalb der dort stehende Baum der Säge zum Opfer? Antwort Amir-Sehhi: „Entsprechende Gespräche werden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens geführt.“

Und das gelte auch für andere Fragen. Etwa im Hinblick auf Energieversorgung, Begrünung und Mobilität rund um den neuen Komplex mitten in Achim.

Gut möglich, dass der Ratsausschuss am 14. März bei diesen und weiteren Punkten nachhakt. Eventuell kommt dann auch nochmal die einst von Amir-Sehhi angestrebte Verknüpfung des Sparkassengebäudes mit der Marktpassage zur Sprache, um auf diese Weise große, attraktive Einkaufsflächen hinbekommen zu können. Nein, damit werde es wohl nichts, winkt der Investor ab. Der Eigentümer der Passage habe auch in der Zwischenzeit kein Interesse daran erkennen lassen.

Der „große Wurf“ für die Innenstadtentwicklung bleibe an dieser Stelle also aus, merkt Steffen Zorn an. Wie die kleinere Lösung genau aussehen und wann sie stehen wird, ist offen. Das „Wettrennen“ mit dem Projekt „Markthöfe“ läuft.