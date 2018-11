„Enttäuscht über Abstimmung“

Richard Schönebeck: Zukunft des Fördervereins

+ Richard Schönebeck

Achim - Anfang November hat sich der Förderverein Achimer Bäder gegründet, der sich nach eigenen Angaben die Jugendförderung zum Ziel gesetzt hat und sich gegen das geplante Bäderkonzept ausspricht, dass vorsieht, das Hallenbad während der Freibadsaison künftig zu schließen. Nach der Demonstration am Samstag gab der Vorsitzende Richard Schönebeck, der in Achim eine Schwimmschule betreibt, bekannt, dass sich der Verein voraussichtlich am 19. Dezember auflösen wird. Einen Tag nach der Ratssitzung, in der die Politiker abschließend über das Bäderkonzept entscheiden. Sandra Bischoff sprach mit dem Fördervereinsvorsitzenden über die Gründe.