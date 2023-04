Entnahme von Krähennestern an der Borsteler Landstraße: Verbesserung trotz weißer Sprenkel

Entnahme von Saatkrähennestern an der Borsteler Landstraße hat offenbar etwas bewirkt

+ © Christian Walter Weiß gesprenkelt durch Vogelkot sind Fahrbahn und Gehweg unter den Bäumen an der Borsteler Landstraße. © Christian Walter

Trotz der Entnahme von Saatkrähennestern an der Borsteler Landstraße in Achim sind dort die Straße und der Gehweg noch immer durch Vogelkot verschmutzt. Die Situation hat sich dennoch verbessert.

Wer sich dieser Tage entlang der Borsteler Landstraße bewegt, ob auf dem Gehweg oder auf der Straße, und dabei den Blick zunächst nach unten auf den Boden, dann nach oben in die Bäume richtet, der oder die mag bei sich denken: „Wollte die Stadt hier nicht etwas gegen die Krähennester tun?“ – Ja, wollte sie, und hat sie auch: Neun Nester sind dort in zwei Schritten Ende Februar und Anfang März aus den Bäumen entnommen worden.

Letztes Jahr hatten wir noch einige Beschwerden, in diesem Jahr ist mir noch nichts zu Ohren gekommen.

Die Arbeiten hatten mit dem Ziel stattgefunden, „die Verunreinigungen durch Kot auf dem unter den Ästen verlaufenden Gehweg zu minimieren“, war damals angekündigt worden. Und auch wenn es auf den ersten Blick in diesem Jahr nicht so scheint: Fragt man Anlieger, ist tatsächlich eine Verbesserung eingetreten: „Es hat sich was getan“, sagt etwa Lars Niclas, der die Kita Schlaumäuse in unmittelbarer Nachbarschaft zur Borsteler Landstraße leitet. „Letztes Jahr hatten wir noch einige Beschwerden, in diesem Jahr ist mir noch nichts zu Ohren gekommen.“ Niclas muss es wissen, ist er doch jeden Tag vor Ort und kennt die Gegebenheiten. Zumindest auf den Kita-Parkplätzen habe eine Verbesserung stattgefunden. „Die Plätze vorne nahe der Straße waren vorher wenig nutzbar, da ist es besser geworden.“

Ich hätte komplett alle Nester entnommen. Entweder ganz oder gar nicht.

Dennoch sagt er auch: „Ich hätte komplett alle Nester entnommen. Entweder ganz oder gar nicht.“ Denn, wie beschrieben, sind Straße und Gehweg noch immer durch Vogelkot verschmutzt. Es bringe wenig, wenn man nur die Nester aus den Bäumen entnehme, die durchs Lot gefällt einen halben Meter vom Gehweg entfernt in den Bäumen hingen, ist Lars Niclas überzeugt. An- und abfliegende Vögel erleichterten sich genauso wie die in den Ästen rings um die Nester sitzenden Krähen. Mit dem Resultat, dass Passanten einer steten Verschmutzungsgefahr ausgesetzt sind, wie der Asphalt ringsum beweist.

Dennoch sind der Stadt an dieser Stelle die Hände gebunden, aus zwei Gründen: Zum einen stehen die Saatkrähen unter Schutz und Nestentnahmen unterliegen strengen naturschutzrechtlichen Vorschriften. Deswegen hatte auch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises die Arbeiten an der Borsteler Landstraße beobachtet.

Die Brutsaison hat begonnen und es befinden sich Eier in den Nestern. Ein weiteres Eingreifen ist laut Bundesnaturschutzgesetz verboten.

Zum anderen herrscht in Niedersachsen seit dem 1. April Brut- und Setzzeit. Ein Nachsteuern in Sachen weiterer Nestentnahmen wäre derzeit also generell nicht möglich, selbst wenn es die Stadt so wollen würde. „Die Brutsaison hat begonnen und es befinden sich Eier in den Nestern. Ein weiteres Eingreifen ist laut Bundesnaturschutzgesetz verboten“, lässt die Stadt hierzu wissen.

Die Bestandsentwicklung der Vögel hat die Verwaltung fortlaufend im Blick: „Die Stadt lässt jedes Jahr Daten zur Saatkrähenpopulation erheben. Auch an der Borsteler Landstraße.“ Zur aktuellen Situation dort weiß sie daher auch konkret: „Ein Teil der Nester wurde von den Saatkrähen wiederhergestellt.“ Für den Rest des Stadtgebiets würden die Zahlen gerade erfasst. Doch auch (noch) ohne aktuelle Vergleichszahlen zu den Beständen in den verschiedenen Bereichen im Stadtgebiet dürfte die Annahme nicht allzu unwahrscheinlich sein, dass die Baumfällungen an der Eisenbahn die Situation an der Borsteler Landstraße nicht entspannt haben dürften.

+ Ein Teil der Nester wurde laut Stadtverwaltung von den Saatkrähen wiederhergestellt. © Christian Walter

Dennoch müssen sich eventuell besorgte Eltern der Kita-Kinder nebenan keine Gedanken machen: Laut Lars Niclas seien bereits vor rund fünf Jahren die Nester auf dem Kita-Gelände und im unmittelbaren Umfeld entnommen worden, zudem seien mithilfe von Baumkletterern Verästelungen in den Bäumen, die sich für Krähennester eignen könnten, herausgeschnitten worden. Zwei Krähen hätten kürzlich dennoch versucht, im Nahbereich einen Brutplatz zu errichten, so Niclas, „aber die habe ich im Auge“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Was aus seiner Sicht die Krähen-Situation an der Borsteler Landstraße langfristig und nachhaltig entspannen könnte, wäre allein alternativer Lebensraum. „Man müsste Ersatz schaffen für die Jungs.“ Solange hohe Bäume entlang von Eisen- und Autobahn für die Verkehrssicherheit weichen müssten, sei keine Besserung zu erwarten, im Gegenteil. Heißt in der Konsequenz: So lange wird es auch noch weiße Sprenkel entlang der Borsteler Landstraße geben. Denn irgendwo müssen die geschützten schwarzen Singvögel (ja, zu dieser Unterordnung gehören sie wirklich) ja brüten können.

