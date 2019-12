Entertainer mit grandioser Stimme

Kasch lädt zum „Grand Jam Blues & American Roots Festival“ ein

+ Tommy Schneller kommt mit Stimme und Saxofon. Foto: ps

Achim – Zwischen Weihnachten und Neujahr werden in den Geschäften oft ungeliebte Geschenke umgetauscht. Singer/Songwriter, Blues- und Soul-Fans bekommen ihre Präsente in diesem Jahr erst am Samstag, 28. Dezember, 20 Uhr. Nicht unter dem Baum, sondern auf der Bühne. Dann wird im Kasch an der Bergstraße 2 in Achim beim „Grand Jam Blues & American Roots Festival“ nach allen Regeln der Kunst gejammt, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturhauses Alter Schützenhof.