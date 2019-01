Enorme Knallerdepots in der Innenstadt gezündet

Achim - Ein enormes Depot mit allen Arten von Silvesterknallern hatten diese jungen Achimer in die Stadtmitte geschleppt. Kurz vor Mitternacht begann das beeindruckende Spektakel mit einer Art Lichtshow.

Auch sonst krachte es heftig an verschiedenen Ecken des Bibliotheksplatzes und in ganz Achim. Die Zahl der Feiernden in der City hielt sich mit gut 200 in Grenzen. Den größtenTeil machte die im Lokal „Atrium“ feiernde Partygesellschaft aus.

Kräftig geböllert und zuvor gefeiert wurde unter anderem auch beim Familiensilvester im Kasch. Frieren musste im Übrigen bei rund acht Grad am nieseligen Jahreswechsel 2018/2019 niemand.