Energieeinsparungen: Laut Stadtwerken Achim 15 Prozent weniger Gas in 2022 verbraucht

Von: Christian Walter

Die Privathaushalte im Versorgungsgebiet der Achimer Stadtwerke haben rund 20 Prozent Gas im Vergleich zu 2021 gespart, das Gewerbe etwa drei. © Christian Walter

Die Achimer Stadtwerke haben Zahlen zum Gas- und Stromverbrauch in ihrem Versorgungsgebiet genannt: Demnach wurde 2022 in Achim und umzu 15 Prozent weniger Gas verbraucht. Das Ziel der Sparverordnung der Bundesregierung waren 20 Prozent. Beim Strom liegt die Ersparnis bei 1,6 Prozent.

Als es 2022 auf die Heizsaison zuging, befürchteten Verbraucher und Politik noch eine Gasmangellage, die im Winter drohen könnte. Niemand wusste, wie hart der Winter werden würde, händeringend wurde nach Alternativen zu Gas aus Russland gesucht. In Windeseile wurden etwa LNG-Terminals in Betrieb genommen, um verflüssigtes Erdgas per Schiff zu importieren, Wirtschaftsminister Robert Habeck reiste nach Katar und schloss dort neue Gaslieferverträge ab.

Die Preise für Gas schossen dennoch in die Höhe, auch Strom wurde deutlich teurer, und so erließ die Bundesregierung die sogenannte Energieeinsparverordnung, die von September an galt und Bürger, Unternehmen und die öffentlichen Verwaltungen dazu aufrief, ihre Verbräuche deutlich zu reduzieren, um Gas und Strom zu sparen. Die Achimer Stadtverwaltung heizte das Rathaus beispielsweise nur bis auf maximal 19 Grad, die Außenbeleuchtung in der Stadt wurde reduziert und zeitlich eingeschränkt, viele Bürgerinnen und Bürger drehten allein beim Gedanken an die Abschläge im Folgejahr die Heizung runter.

Privathaushalte schaffen Ziel des Bundes, Gewerbe nicht

Die Energieeinsparverordnung ist nun Mitte April ausgelaufen. Zeit für eine erste Bilanz: Die Stadtwerke Achim nennen auf entsprechende Anfrage folgende Zahlen: „Die Einsparungen im Bereich Gas liegen in unserem Versorgungsgebiet – Achim, Oyten, Langwedel, Ottersberg – im Jahr 2022 verglichen mit dem Jahr 2021 bei circa 15 Prozent. Dabei hat das Gewerbe 2022 etwa drei Prozent weniger Gas verbraucht als 2021, Privathaushalte rund 20 Prozent weniger.“ Bei diesen Zahlen gelte es zu beachten, dass Effekte durch Kundenbewegungen – also Versorgerwechsel – nicht berücksichtigt worden seien, so der Achimer Gas- und Stromversorger. Dennoch verschaffen die Zahlen einen Eindruck von der Situation in Achim und umzu.

Achimer Privathaushalte haben mehr gespart als Bremer

Zur Einordnung: Das gemeinsame Ergebnis der Haushalte und Gewerbebetriebe von 15 Prozent liegt fünf Punkte unter dem Ziel der Bundesregierung. Der private Sektor hat in Achim und umzu mit seinen 20 Prozent Einsparung besser abgeschnitten als die Privathaushalte in Bremen: Dort wurden im vergangenen Jahr laut Mitteilung des Versorgers SWB 16 Prozent Gas in privaten Haushalten eingespart.

Ein Wintermorgen mit Schnee in Achim. Dieser Anblick wurde in den vergangenen Jahren seltener. Die Winter werden milder, dieses Gefühl vieler bestätigen Statistiken. Das Phänomen dürfte aber nicht hauptursächlich für den in 2022 rund 15 Prozent geringeren Gasverbrauch im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Achim im Vergleich zum Vorjahr sein. © Christian Walter

Auch das Wetter wurde laut Mitteilung der Achimer Stadtwerke nicht berücksichtigt. Aber konnte dieses die Einsparungen so massiv beeinflussen? – Inzwischen ist klar: Es war kein harter Winter. Achims direkter Nachbar Bremen, mit dem sich Achim aufgrund der Lage am ehesten vergleichen lässt, wird in Statistiken für diese Saison sogar als Spitzenreiter im Ranking der mildesten Regionen dieses Winters geführt.

2022 etwas wärmer als das Vorjahr

Aufs ganze Jahr gesehen war 2022 in der Region im Mittel um rund ein Grad wärmer als das Vorjahr. Da sich die Zahlen der Stadtwerke Achim auf die gesamten Jahre 2021 und 2022 beziehen, wäre dies der am ehesten geeignete Zeitraum für eine Betrachtung des Temperatur-Einflusses. Nimmt man aber das „Grundrauschen“ im Jahresverlauf heraus – Gasverbrauch für Warmwasserbereitung auch im Sommer zum Duschen oder Kochen etwa – und zieht nur die Heizperioden von 2021 und 2022 – also jeweils Januar bis April und Oktober bis Dezember – für den Vergleich heran, in denen der Großteil des Erdgases durch die Schornsteine geht, kommt man auf knapp 1,5 Grad, die die Außentemperaturen während der kälteren Monate zu Beginn und am Ende von 2022 höher waren als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dies dürfte also nicht hauptsächlich einen um 15 Prozent geringeren Gasverbrauch begründen.

Stromersparnis deutlich geringer

Beim Strom fiel der Rückgang des Verbrauchs laut Mitteilung der Achimer Stadtwerke weniger deutlich aus: „Die Einsparungen im Bereich Strom betragen in unserem Versorgungsgebiet – Achim und Oyten – im Jahr 2022 verglichen mit dem Jahr 2021 circa 1,6 Prozent. Dabei verbrauchte das Gewerbe 2022 etwa 2,2 Prozent mehr Strom als 2021, Privathaushalte dagegen verbrauchten rund sechs Prozent weniger. Auch bei diesen Zahlen sind Kundenbewegungen und Wetter nicht berücksichtigt.“

Neue Abschlagspläne an alle Kundinnen und Kunden geschickt

Verzögerungen bei der Neuberechnung der Abschläge für Gas und Strom nach dem Beschluss der Preisbremsen durch die Bunderegierung hatten bei vielen Bürgerinnen und Bürgern die Frage aufgeworfen, wann sie mit Klarheit über ihre künftigen monatlichen Beträge für Energie würden rechnen können. Die komplizierte rückwirkende Berechnung bis zum Jahresanfang für alle Verbraucher hatte Zeit gekostet. Die war ohnehin knapp, seitdem die Entscheidung für die Entlastungen durch den Bund gefallen war. Mittlerweile aber „sollten alle Bürgerinnen und Bürger die Anschreiben mit den neuen Abschlagsplänen für das Jahr 2023 erhalten haben“, teilen die Stadtwerke noch mit.

