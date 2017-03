Embsen und Borstel – in Zahlen gefasst

Hier am Alten Heerweg wird in der wärmeren Jahreszeit das Fest der Borsteler Dorfgemeinschaft gefeiert, bei dem Andrang und Stimmung nichts zu wünschen übrig lassen. Die Wiese eignet sich aber auch als Fußballfeld, wie man sieht. - Foto: Laue

achim - Embsen hat 887 Einwohner, Borstel 363. Dafür gibt es in Borstel 46 Gewerbebetriebe – Caterpillar eingeschlossen – während es in Embsen nur 21 sind. Gleich zwei Autohäuser gehören aber hier dazu, und die riesige Gasverdichteranlage von überregionaler Bedeutung kommt noch oben drauf.

Anhand solcher und weiterer Daten stellten die Ortsausschussvorsitzenden Paul Brandt (Embsen) und Wolfgang Mindermann (Borstel) auf der ersten Sitzung der beiden Gremien nach der Kommunalwahl ihre Orte vor allem für die vielen „Neuen“ in der Runde kurz vor.

Borstel wurde erstmals 1717 urkundlich erwähnt, ist aber vermutlich viel älter. Bis 1929 hatte das Dorf sogar einen eigenen Bürgermeister. Wegen hoher Steuerschulden wurde der Ort dann nach Achim eingemeindet.

Embsen ist seit 1297 aktenkundig. Hier gibt es nach wie vor einen eigenen Ortvorsteher, der heute Cord Mindermann heißt.

Was Aktivitäten anbetrifft, steht in Borstel klar der Dorfgemeinschaftsverein im Vordergrund. Er richtet nicht nur jährlich das große Dorffest aus. Auch Ausfahrten, Besichtigungstouren und nicht zuletzt die Adventsfeier gehören zum Programm.

In Embsen sorgen als größter Verein der 421 Mitglieder starke TSV von 1926, sowie der seit 1961 bestehende Schützenverein mit rund 80 Mitgliedern, Freiwillige Feuerwehr und der jetzt 35 Jahre bestehende Verein „Kinderhaus Alte Schule“ für Bewegung im ländlichen Leben und Wohnen. Neuerdings gehört die Flüchtlingshilfe mit rund 15 Aktiven dazu.

Unangenehme Zahlen brachte Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, in die Sitzung. Er berichtete von steigenden Einbruchszahlen. Im gesamten Landkreis nahmen die Fälle von 383 in 2015 auf 511 im 2016 zu und in Achim von 128 auf 186.

Speziell auf Embsen und Borstel bezogene Daten gibt es zwar nicht. Wolfgang Mindermann berichtete aber, dass seine Wohnung und die einer Nachbarin schon einmal heimgesucht wurden. In Kopiez’ weiterem Vortrag ging es um Schutzmöglichkeiten gegen Einbruchsgefahr, wobei er nicht nur technische Möglichkeiten, sondern vor allem eine funktionierende örtliche Gemeinschaft für wichtig hält. - la