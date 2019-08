Den Ellisee anhand von Bildern entdecken

Heimatverein eröffnet Ausstellung im Krankenhaus / Botanische Führung mit Jürgen Feder

+ Der Initiator der Ausstellung Klaus Bischoff (r.) und Günter Schnakenberg vom Achimer Heimatverein freuen sich mit Katharina Tretzmüller, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Aller-Weser-Klinik, auf viele Besucher. Foto: Klinik

Achim – Bierdener Berge, der Sandabbau, die Entstehung des Ellisees und des Webersees und vieles mehr lassen sich in der aktuellen Ausstellung des Achimer Heimatvereins entdecken. Klaus Bischoff vom Heimatverein ist ins Archiv eingetaucht, um Informationen und Fotos zu sammeln, die nun in der Eingangshalle der Aller-Weser-Klinik in Achim zu sehen sind, wie Katharina Tretzmüller für die Klinik, mitteilt.