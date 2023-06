Reden ist ihr Ding: Elke Gerbers ist seit 30 Jahren als Gästeführerin in der Stadt Achim unterwegs

Von: Nina Baucke

Rainer Ditzfeld (v.l.), Maren Knüppel und Silke Fronzek, Marianne Budelmann und Angela Osmers von der Touristinfo sowie Martin Fahrland (r.) gratulieren Elke Gerbers (3.v.r.) zu ihrem Jubiläum. © Baucke

Seit 30 Jahren führt Elke Gerbers Gäste durch die Stadt Achim und in ihre Geschichte hinein - mal als Magd Bertha, mal als Bürgersfrau Gesine und mal als sie selbst.

Achim – Sie ist Bürgersfrau Gesine, Magd Bertha und ansonsten Elke Gerbers – je nachdem, welcher Termin gerade ansteht. Denn Gerbers ist seit 30 Jahren als Gästeführerin in der Stadt Achim aktiv, hat in diesen drei Jahrzehnten mehr als 13 000 Besucher bei rund 830 Rundgängen durch die Straßen der Stadt geführt und sie mit der Historie und den Besonderheiten vertraut gemacht. Dafür gibt es nun von der Stadt Achim als auch von der Mittelweser Touristik eine kleine Feierstunde spendiert – inklusive Blumen und Präsent. Gerbers Erfolgsrezept scheint denkbar einfach: „Ich liebe das, Reden ist einfach mein Ding“, sagt die 82-Jährige mit einem Lachen.

Und doch steckt mehr dahinter, denn Gerbers bereitet ihre Themenführungen gründlich vor. „Ich kenne nette Leute, die mir helfen“, sagt die Achimerin, die auch in der Geschichtswerkstatt aktiv ist. Damit sie erst gar nicht in einen gewissen Trott oder in eine Routine verfällt, hält sie ihre Führungen immer auf dem neuesten Stand: „Ich will ja etwas Neues und Interessantes erfahren“, erklärt sie.

Erster Einsatz nach dem Rathausneubau

Ihren ersten Einsatz hatte sie 1993, als das neue Rathaus eingeweiht wurde. „Auch wenn der Start nicht so einfach war“, erinnert Gerbers sich. Acht Themenführungen hat sie mittlerweile in ihrem Repertoire, mal als Bürgersfrau Gesine, mal als Magd Bertha, mal als sie selbst – beispielsweise „Honigkuchen und Zigarren“, Kunstführungen, ein Rundgang zur jüdischen Geschichte in Achim sowie spezielle Angebote für Kinder oder auch für Menschen mit Behinderungen.

Als Magd Bertha zum Beispiel taucht sie in die Historie des Dorfes Achim ein: „Das sind zwar nur zwei Häuser, aber Sie wissen nicht, was ich dazu alles erzählen kann“, bemerkt sie bei der Feierstunde mit einem Augenzwinkern. „Das weiterzugeben, macht mir Freude.“ Ihre Lieblingsführung ist „Achim 1899 – Ein Dorf im Umbruch“, auch „wenn der Run darauf nicht allzu groß ist“, bemerkt sie. Und dann gibt es noch die Führungen, die sie auf Wunsch macht: „Eine Gruppe wollte nur etwas über die Zigarrenproduktion in Achim erfahren. Da habe ich eineinhalb Stunden über Zigarren gesprochen“, weiß Gerbers noch.

Sie sind geballtes Achimer Wissen.

Neben den Führungen hält sie unter anderem in Altenheimen Bildvorträge, „und immer ist Achim das Thema“, sagt sie. Inzwischen ist nicht nur sie in Sachen Stadtgeschichte in Achim unterwegs: Silke Fronzek und Maren Knüppel, Letztere als Nachwächterin, sind seit einiger Zeit mit an Bord. Dennoch ist Gerbers in gewisser Weise der Kopf der Dreiergruppe: „Wenn Elke sagt, das ist gut, dann ist das gut“, bemerkt Knüppel.

„Sie sind geballtes Achimer Wissen“, lobt Martin Fahrland von der Mittelweser Touristik, und das ist Gerbers nicht nur für Gäste von außerhalb, sondern auch für Einwohner. „Denn auch das ist wichtig: den Achimern zu zeigen, was es hier alles gibt und gab – und das geht dann schon vor der eigenen Haustür los und hat was mit der eigenen Identität zu tun.“

Mit Herzblut dabei

Gerade das Detailwissen ist es, das auch Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld ausdrücklich lobt. „Sie sind ein besonderes Aushängeschild für die Stadt, Sie zeigen Achim, wie Achim ist.“ Gerbers habe die vergangenen 30 Jahre mit Herzblut ausgefüllt. Das kommt auch bei den Menschen an, die die 82-Jährige in die Stadtgeschichte einweiht: „Wenn am Ende geklatscht wird und die Leute zufrieden sind, ist das das beste Lob“, findet Gerbers.

Die Würdigung für Gerbers Engagement soll allerdings laut Ditzfeld „kein Abschluss sein, sondern ,nur‘ die 30 Jahre“ markieren. Daran lässt auch Gerbers keinen Zweifel: „Ich habe noch einiges an Ideen.“