Ein Elektrobus aus Österreich zum Testen

Achim - Grund zur Freude beim Achimer Bürgerbusverein: Nicht nur die Haltestelle „Alter Markt“ ist fertig umgebaut, die Ehrenamtlichen bekommen jetzt die Chance, einen Elektrobus zu testen.

Laut Herfried Meyer vom Verein steuern alle Achimer Bürgerbuslinien die Haltestelle „Alter Markt“ am Gieschen-Kreisel wieder planmäßig an. Im Zuge des Umbaus wurde die Haltestelle behindertengerecht gestaltet. „Das Hochbord misst nunmehr rund 20 Zentimeter über der Straße, sodass die Fahrgäste nahezu höhengleich einsteigen können“, erklärt Meyer. Es wurden Tast-Markierungen für Sehbehinderte eingebaut, und die Fläche verbreitert, damit sich Fahrgäste und Radfahrer nicht in die Quere kommen.

„Mit mehr als 2 700 Fahrgästen in diesem Jahr ist diese Haltestelle nach dem Achimer Bahnhof und dem Schmiedeberg eine der am meisten genutzten im Achimer Bürgerbusnetz“, so Meyer. Durch den Umbau sei es für die Fahrer einfacher, in die Haltestelle einzubiegen. Die zwei Kurzzeit-Parkplätze für Autos blieben erhalten und ein Taxi-Platz wurde zusätzlich an dem Verkehrsknoten eingerichtet.

Die Idee des Bürgerbusses ist es, Lücken im Angebot des ÖPNV zu schließen und das bestehende Angebot im Linienverkehr dort zu ergänzen, wo die großen Busse nicht fahren, erläutert Meyer das Konzept. „Für den gemeinnützigen Verein, der den Bürgerbus ausschließlich mit ehrenamtlichen Fahrern betreibt, ist es eine Herausforderung, dieses Verkehrssystem in Zukunft zusätzlich auch noch klimafreundlich zu machen.“

Um den Nachweis zu erbringen, dass sich Elektromobilität praxistauglich in den Alltag einbinden lässt, sind Meyer zufolge nun einige Testfahrten unter echten Bedingungen im Linienverkehr geplant. „Dazu kommt ein solcher Bus extra aus Österreich angereist.“

Vor allem Fahreigenschaften, Komfort für die Fahrgäste und die Batteriereichweite sowie deren Ladezeiten kommen laut Meyer auf den Prüfstand, obwohl die Batterieleistung des Prototyps für den Linienverkehr in Achim nicht ausreichen wird. Dort ist nämlich nur ein kleiner Akku mit 24 Kilowatt verbaut, dessen Reichweite zwischen 70 und 100 Kilometer beträgt.

Dennoch werde der Testbetrieb wichtige Erfahrungen zur Nutzung der E-Mobilität im Bürgerbusverein bringen.

Die Achimer Bürger können den Bus im Liniendienst am Donnerstag, 1. November, ab 13.50 Uhr ab Achim Bahnhof auf der Linie 794 nach Badenermoor. Weitere Abfahrten ab Bahnhof starten um 14.44 Uhr (Linie 793 nach Embsen und Borstel) und um 15.15 Uhr (Linie 792 nach Baden).

Am Freitag, 2. November, fährt der Bus um 10.50 ab Achim Bahnhof auf der Linie 794 nach Badenermoor. Weitere Abfahrten ab Bahnhof sind um 11.44 Uhr (Linie 793 nach Embsen und Borstel) und um 12.15 Uhr (Linie 792 nach Baden).

Zudem präsentiert der Verein das Fahrzeug am kommenden Samstag auf dem Wochenmarkt.