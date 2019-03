Elektroauto oder Benziner mit anderen teilen

Achim - Von Michael Mix. Wer mobil sein will, muss sich dafür nicht ein Auto anschaffen. Das gilt schon lange für die Bewohner von Großstädten, die meist auf ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz zurückgreifen können. Oder aber Carsharing nutzen. Solch ein Angebot des „Autoteilens“ oder „Gemeinschaftsautos“ gibt es nun auch in Achim, als erster Kommune im Landkreis Verden.

Auf dem Baumplatz zwischen dem Rathaus und dem Amtsgericht weihte Bürgermeister Rainer Ditzfeld am Freitag eine Carsharing-Station und auch eine Elektro-Ladesäule ein. Mit dabei waren Vertreter der Firma „Cambio Stadtauto Bremen“ und der Stadtwerke Achim. Ditzfeld freute sich über einen „neuen Mobilitätsplatz in Achim“, der ohne den Carsharing-Betreiber aus der Hansestadt und den Energieversorger nicht möglich gewesen wäre.

Ab sofort können registrierte Nutzer am Rathaus einen elektrisch betriebenen Renault Zoe und einen Ford Fiesta, einen Benziner mit Partikelfilter, stunden- oder tageweise ausleihen. Den Strom für das E-Auto liefert die Ladesäule der Stadtwerke.

„Wir bieten den Achimern eine Alternative zum eigenen Auto oder Zweitauto“, erläuterte der städtische Verkehrsplaner Stefan Schuster vor Ort. Ziel sei es, in einigen Jahren eine zweite Carsharing-Station und eine weitere E-Ladesäule auf dem Lieken-Gelände einzurichten.

„Mit diesem Projekt setzt die Achimer Stadtverwaltung einen Impuls, der die Entwicklung des professionellen Autoteilens auch außerhalb der urbanen Zentren voranbringen wird“, sagte Cambio-Geschäftsführerin Kerstin Homrighausen. Alternative, umweltschonendere Mobilitätskonzepte gewännen dadurch an Fahrt.

Allerdings müsse das auf dem Baumplatz geliehene Auto auch dort wieder abgestellt werden, es könne also nicht an einem anderen Ort verbleiben, schränkte sie auf Nachfrage ein. Wer das System nutzen will, kann sich auf der Webseite von Cambio, das bis August mit einem Einsteigertarif lockt, oder über Telefon anmelden und Chipkarten im Rathaus kaufen.

Cambio Stadtauto Bremen gehört nach eigenen Angaben zu den Pionieren der Branche und betreibt seit 1990 stationsbasiertes Carsharing für inzwischen fast 17 000 Kunden in Bremen, Bremerhaven und Lilienthal. Bei einer Fahrleistung von monatlich rund 2 000 Kilometern würde sich das in einer zweijährigen „Anlaufzeit“ von der Stadt geförderte Angebot in Achim rechnen, sagte Homrighausen.

Die Achimer Politessen gehen mit gutem Beispiel voran: Statt des herkömmlichen Dienstwagens fahren sie von montags bis freitags vormittags das E-Auto.

Die Tankstelle dafür wird laut den Stadtwerken mit Ökostrom aus regenerativen Quellen gespeist. Eine zweite Ladesteckdose, ebenfalls mit einer Leistung von bis zu 22 Kilowatt ausgestattet, steht allen Fahrern von E-Autos rund um die Uhr auf dem Baumplatz zur Verfügung.