„Eisbären“-Stars haben auch vor Schülerfragen keine Angst

Basketball-Profis Antony Canty und Christopher Warren zu Gast in Achimer Sporthalle

+ Gäste aus der deutschen Basketball-Eliteliga in der Achimer Hauptschulsporthalle: Anthony Canty (links) und Christopher Warren, Leistungsträger bei den „Eisbären Bremerhaven“, mit Trainer Dejan Stojanovski. - Fotos: Hägermann

ACHIM - Basketballstars wie Dirk Nowitzki oder Dennis Schröder, die sich auch in der stärksten Liga der Welt, der NBA, durchsetzen, sind rar. Gute Talente, die Ballgefühl haben und die komplexen Zusammenhänge dieses Mannschaftssports schnell begreifen, dafür umso häufiger. Es ist die Aufgabe von Scouts großer Clubs, diese Talente zu entdecken. Zu den großen Vereinen zählen die „Eisbären Bremerhaven“. Der Bundesligist behauptet sich schon seit vielen Jahren in der deutschen Eliteliga. Regelmäßiger Gast sind die „Eisbären“ auch an Achimer Schulen.