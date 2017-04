„Wo einst die Panzer lärmten, zwitschern jetzt die Vögel“

„Bingo-Bär“ Michael Thürnau besucht den Natur-Erlebnispfad im Stadtwald

+ Moderator Michael Thürnau (links) kann souverän den Bäumen die richtigen Blätter und Früchte zuordnen. Achims Nabu-Chef Joachim Schweers ist schwer beeindruckt. - Hemmen

Achim - Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung hatte aus ihren Mitteln den NaturErlebnispfad im Achimer Stadtwald mit 50 000 Euro unterstützt. Anlass für den so genannten Bingo-Bär und Moderator der Bingo-Sendung im Norddeutschen Fernsehen, Michael Thürnau, sich das zusammen mit dem Kreisverband des Naturschutzbundes am Freitag anzusehen, in Szene, Wort und Bild zu setzen.