Freiwillige Feuerwehr Uphusen blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück

Einsätze und Mitgliederzahl auf Rekordniveau

+ © Feuerwehr Die Funktionsträger, Beförderten und Geehrten der Freiwilligen Feuerwehr Uphusen. © Feuerwehr

Achim - Einen Einsatzrekord hat Ortsbrandmeister René Wahrenberg kürzlich bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Uphusen vermeldet. Die Brandschützer wurden 2018 zu fünf technischen Hilfeleistungen, 17 Brandeinsätzen, 16 Fehlalarmen und zwölf mal zur nachbarschaftlichen Hilfe alarmiert, wie die Feuerwehr mitteilt. „Das macht in Summe 50 Einsätze, so viele Einsätze wie noch nie in einem Jahr“, sagte der Ortsbrandmeister. Besonders im Gedächtnis blieben ein Einsatz In den Ellern bei dem 22 Fahrzeuge auf einem Abstellplatz brannten, und die Alarmierung zum Moorbrand nach Meppen. „Wir sind zwar nie nach Meppen ausgerückt, wurden aber aufgrund der unübersichtlichen Lage vor Ort mehrmals angefordert und dann wieder abbestellt“, erklärte Wahrenberg.