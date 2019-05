Einig gegen Rechts – aber auch ratlos

Achim - Von Tibor Pézsa. „Finanzminister Olaf Scholz hat gesagt, dass die fetten Jahre jetzt vorbei sind. Ich frage mich: Welche fetten Jahre meint der?“ Pflegenotstand, explodierende Mieten, Altersarmut – die Dame, die an diesem Dienstagabend im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) auf solche Missstände hinweist, ist überzeugt: „Hinter dem Aufkommen der Rechten steckt doch viel Enttäuschung über solche Verhältnisse.“ Und: „Wenn sich diese Verhältnisse nicht ändern, werden wir den Kampf gegen Rechts verlieren.“

Die etwa 60 Gäste im Kasch applaudieren. Sie sind zu einer Diskussion über die Identitäre Bewegung gekommen. Eingeladen hatte die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Auf der Bühne: SPD-Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth, Journalist Andreas Speit, der sich mit dem rechtsextremen Spektrum beschäftigt, und Rudi Klemm vom Weser-Aller-Bündnis in Verden. Es setzt sich für Demokratie und Zivilcourage ein. Moderiert wurde das Gespräch von Politikberaterin Dr. Birgit Mangels-Voegt.

Applaus war an diesem Abend nicht allen Beiträgen garantiert. Aber das war wohl weniger Ausdruck von fehlender Zustimmung, sondern von überwältigendem Einverständnis: Gegen rechts, gegen die Identitären, schienen alle Anwesenden zu sein, die Landtagsabgeordnete, der Journalist, der Vertreter des Weser-Aller-Bündnisses, Redner aus dem Publikum, ja selbst die Moderatorin, die mehr als Stichwortgeberin fungierte denn als Fragestellerin, schon gar nicht als In-Frage-Stellerin.

Die Identitäre Bewegung wurde zunächst von Andreas Speit vorgestellt. Sie stehe seit Längerem unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, sei rechtsextrem, völkisch, intellektuell, geschickt in ihrer medialen Selbstinszenierung, erfolgreich vor allem im Internet und in ihrem Bemühen, im vorpolitischen Raum Massen zu bewegen.

Schlagworte der europaweit agierenden Identitären richteten sich gegen den vermeintlichen „großen Bevölkerungsaustausch“. Führende Vertreter der Identitären wie der Österreicher Martin Sellner grenzten Menschengruppen aus, seien spalterisch und radikal und verträten einen biologischen Rassismus.

Das täten sie allerdings höchst raffiniert, so dass junge Menschen auf ihre scheinbar harmlosen Inszenierungen im Internet leicht hereinfielen. Dabei habe etwa der Attentäter im neuseeländischen Christchurch den Identitären vor seiner Tat 1500 Euro gespendet.

In Deutschland, so Speit, gibt es etwa 500 Identitäre, in Österreich 300. Diese geringen Zahlen täuschten aber über die starke Wirkung der Identitären hinweg, so etwa als diese 2016 auf dem Brandenburger Tor ein Transparent mit den Worten „Sichere Grenzen – sichere Zukunft“ enthüllten. Trotz aller Abgrenzungsbemühungen der AfD, sagt Speit, sei deren Nähe zu Identitären belegbar, so etwa zu Björn Höcke, dem Anführer des rechten sogenannten Flügels in der AfD.

Gezielt bedrohten die Rechten Journalisten und Politiker. Dörte Liebetruth erinnerte an den Mitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion, Lars Steinke, der den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907–1944) als „Verräter“ bezeichnet hatte. Die AfD hatte Steinke daraufhin hinausgeworfen.

Zur Wahrheit in der Politik gehöre aber, dass man zwar Probleme benennen könne, aber nicht immer sofort abstellen: „Ich möchte auch manchmal lieber eine schnelle Lösung, muss aber Zwischenschritte akzeptieren.“

Enttarnen müsse man die Identitären, so Liebetruth. Etwas dagegen tun, dass die Rechten das „Denk- und Sagbare“ nach rechts verschöben, so Speit. Die Themensetzung nicht den Rechten überlassen, so Mangels-Voegt. Alle Redner aus dem Publikum teilten die Bedenken.