Einfamilienhaus in Achim-Uesen brennt

Großeinsatz für die Feuerwehr an Weihnachten: Ein Feuer hat in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember im Achimer Stadtteil Uesen ein Wohnhaus komplett zerstört.

Achim - Großeinsatz für die Feuerwehr an Weihnachten: Ein Feuer hat in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember im Achimer Stadtteil Uesen ein Wohnhaus komplett zerstört.

Entdeckt wurde das Feuer gegen Mitternacht. Die freiwilligen Feuerwehrleute aus Uesen und Achim rückten daraufhin in die Desmastraße aus. Unter schwerem Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in das Gebäude vor. Jedoch konnten sie im Innenangriff nicht mehr verhindern, dass kurz darauf Flammen aus dem Dachstuhl loderten. Nach ersten Informationen der Feuerwehr befanden sich die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in dem Gebäude.

Feuerwehren Uesen, Achim und Baden im Einsatz

Von einer Drehleiter aus kühlten die Retter das Dach und schlugen Dachpfannen herunter, um Feuer und Glutnester effektiv löschen zu können. Dabei wurde Wasser aus mehreren Rohren und von allen Seiten auf das Dach gespritzt.

Um ausreichend Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben, wurde gegen 1 Uhr die Ortsfeuerwehr Baden nachalarmiert.

Haus in Achim nach Feuer unbewohnbar

Trotz des Innen- und Außenangriffs mit mehreren Trupps konnten die Feuerwehrleute nicht verhindern, dass sich die Flammen durch den gesamten Dachstuhl fraßen. Der Schaden durch Feuer und Qualm im Obergeschoss sowie durch Löschwasser im Erdgeschoss ist immens. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Laut Aussagen von Nachbarn sollen sich die Bewohner des Hauses derzeit im Urlaub befinden.

Die Polizei hat noch in der Nacht erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Weitere Informationen folgen.