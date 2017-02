„Einer hat da wohl nicht mitgedacht“

Das neue Buswartehäuschen der Station Fuhrenkamp an der Landesstraße in Borstel: Kein Platz mehr für Radler. Foto: Laue

AchiM-BORSTEL - Es sieht verdächtig nach Schildbürgerstreich aus an der Landesstraße zwischen Achim und Bassen an der Borsteler Bushaltestelle Fuhrenkamp.

Auf beiden Seiten wurden hier vor einigen Tagen neue Buswartehäuschen errichtet, die noch nicht ganz fertiggestellt sind. Deutlich wurde aber Radfahrern gleich, dass das eine nicht so ganz an der richtigen Stelle steht. Es ragt weit in den Radweg hinein. Weil dicht daneben am Straßenrand noch ein Lampenmast verankert ist, haben alle, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, ein Problem: Es wird zu eng, und möglicherweise stoßen sie oben mit dem Kopf noch ans Häuschendach.

Irgendein Handwerker habe da wohl – gelinde gesagt – die Sache nicht ganz zu Ende gedacht haben, räumte Steffen Zorn ein. Der Chef der städtischen Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Achim (GGA) sah sich das Ganze sofort vor Ort an, als er über diese Zeitung von den Reklamationen erfahren hatte.

Das Häuschen müsse selbstverständlich zurück versetzt werden, sah er gleich ein. Es könne sei, dass es wegen Entwässerungsrohren im Boden oder wegen Grundstücksgrenzen dort aufgestellt wurde, wo es vor allem ein Hindernis ist. Das sei noch mit der von der GGA beauftragten Firma genauer zu klären. „Auf jeden Fall aber wird das hier nicht so bleiben“, bekräftigte Zorn. Allerdings sei eine kleine Umplanungszeit zu berücksichtigen. „Ganz so von heute auf morgen geht es nicht“, machte er schon mal deutlich. - la