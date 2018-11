Einer der letzten seiner Art

Wolfgang Meyer von der Mühle Meyer GmbH in Embsen geht nach 42 Jahren in Rente

+ Bei der Verabschiedung: Wolfgang Meyer, umrahmt von seinem Bruder Volker (ganz links), den Söhnen Jan und Morten sowie Ehefrau Hanna (v.l.) am Eingang zur Achimer Windmühle.

embsen - Von Lisa Duncan. Schon als Kind spielte er mit seinem Bruder in der Achimer Windmühle. Und da die Eltern von Wolfgang Meyer den Galerie-Holländer gepachtet hatten, blieb es nicht beim Spiel. Vielmehr packte der Junge bereits im Alter von zwölf Jahren in der Mühle mit an. Nun geht der Geschäftsführer des Familienbetriebs „Mühle Meyer GmbH“ nach 42 Jahren in Rente und übergibt die Verantwortung in die Hände seiner Söhne Jan und Morten. Dabei will der 63-Jährige doch nicht ganz vom Berufsleben lassen: Neben Ehefrau Hanna wird er dem Team als Teilzeitkraft erhalten bleiben. Auch als Geschäftsführer des letzten familiär geführten Futtermittelhandels in Achim bleibt er eingetragen.