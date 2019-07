Achim - Von Philipp Köster. Die Führungsriege des Polizeikommissariats Achim ist komplett. Frank Harms hat Anfang des Monats seinen Job als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes angetreten (wir berichteten). Gemeinsam mit Polizeichef Ingo Jans (seit 1. Oktober) und Kripoleiter Marcus Neumann (seit 1. April) bildet Harms ein Dreier-Team „auf Augenhöhe“, wie Jans unterstreicht.

Der Leiter freut sich, dass er in Neumann und Harms zwei Kollegen mit einem „Rucksack voller Erfahrung eingekauft“ hat. „Die haben alles gesehen, alles erlebt.“

Der 50-jährige Neumann ist ein Bassener Jung. Nach der Ausbildung in Berlin befasste er sich dort bei der Kripo mit organisierter Kriminalität, zum Beispiel von jugoslawischen Banden, und Waffenhandel. 2003 kehrte er in den Landkreis nach Verden zurück. Seit dem Frühjahr ist er nun in Achim federführend für den Kriminal- und Ermittlungsdienst zuständig. In seiner Freizeit engagiert sich Neumann als Vorsitzender des TSV Bassen und als Kreisschiedsrichter-Obmann.

Der Ritterhuder Jans hat in Verden bereits mit Neumann zusammengearbeitet. Und nach einem Lehramtsstudium verdiente sich der heute 50-jährige Quereinsteiger erste Sporen in Achim. „Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich mal diese Dienststelle leiten würde – ich hätte es nicht geglaubt.“ Im Lauf der Karriere war Jans als junger Kommissar übrigens Frank Harms zugeordnet. Heute ist Jans dessen Chef. Überhaupt kein Problem für den Einsatz- und Streifendienstleiter. „Da gibt es keinen Neid. Ich bin froh, dass ich diesen Job machen darf“, betont der 57-jährige Harms.

Flache Hierarchien, Teamgedanke – mit diesen Begriffen skizziert Ingo Jans seine Führungsphilosophie. „Es ist egal, ob silberne oder goldene Sterne auf der Jacke sind.“

Und nach außen ist ihm Bürgernähe wichtig: „Man muss die Menschen mögen.“ Auch wenn manche den Polizisten dumm kommen? „Ja, man muss deren Situation hinterfragen. Es gibt einen Grund für Fehlverhalten“, sagt der Polizeichef – und man spürt, dass er früher neben Sport und Geografie auch Pädagogik studiert hat. Apropos Sport: In seiner Freizeit fährt Italienfan Jans gerne Rad. Frank Harms entspannt sich derweil nach Feierabend in seinem Garten.

Das neue Trio an der Spitze im Kommissariat Achim kann Jans zufolge auf die gute Vorarbeit der alten Chefetage aufbauen, will aber auch neue Akzente setzen und Ideen entwickeln, was genau, wird sich noch zeigen.

Noch mal zurück zur Bürgernähe: Wichtig ist den Dreien, dass sie das Sicherheitsgefühl der Leute ernst nehmen, und zwar über die statistischen Fallzahlen hinaus. Schließlich gebe es unabhängig von objektiven Statistiken ein subjektives Empfinden der Bürger.

Zwar haben es die Polizisten nicht mehr mit jugoslawischen Banden zu tun, aber auch im Speckgürtel Bremens gibt es Kriminalität, sagt Jans, und zwar vielschichtige. „Der Einbrecher aus der Gegend, den man an seinen Spuren erkennt, den gibt es nicht mehr.“ Die Kriminellen seien heute in Banden unterwegs oder auch allein, sie nutzten die gute Verkehrsanbindung Achims mit seiner Nähe zu Bremen. Beschaffungskriminalität wie in anderen Gemeinden in der Peripherie Bremens sei kein vorherrschendes Problem. „Die Täter wollen was vom Kuchen der Menschen haben“, so Jans.

Die Aufgaben sind vielseitig, ergänzt Neumann. „Jeder Tag ist anders, weil man nicht weiß, was einem die Straftäter in den Korb legen.“ Es habe noch keinen Tag gegeben, an dem er nicht gerne zur Arbeit gekommen sei.

Darum können Jans, Neumann und Harms jungen Leuten auch nur wärmstens empfehlen, sich bei der Polizei zu bewerben.